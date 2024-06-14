Скільки пенсіонерів в Україні
Нині в Україні нараховується до 10,210 мільйона пенсіонерів, тобто за останній місяць їх кількість зросла на 51 тисяч осіб.
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Найбільше з них проживають у таких місцевостях:
- Дніпропетровщина – 873,5 тисячі осіб;
- Київ – 739,3 тисячі осіб;
- Харківщина – 697,8 тисячі осіб.
Які банки найпопулярніші серед пенсіонерів
Із загальної кількості пенсіонерів близько 8,153 мільйона осіб мають поточні рахунки в банках, а всі решта отримують виплати Укрпоштою.
Лідерами серед банків стали Приватбанк та Ощадбанк. Першим користується близько 4,760 мільйона осіб (58,4%), а другим 2,538 мільйона осіб (31.3%).
Далі за рейтингом йде Райффайзен Банк, де свої виплати отримують 310,9 тисячі осіб (3,8%). Натомість усі інші банки сумарно обслуговують 543,7 тисячі осіб (6,7%).