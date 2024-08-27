Вырастут ли зарплаты учителей: сколько сейчас получают педагоги

В 2024 году в Украине планировалось официальное повышение зарплат для учителей. Однако, значительная часть государственного бюджета сейчас направлена на сектор обороны, что приводит к задержке запланированных повышений.

Сколько получают учителя

Заработная плата педагога в Украине варьируется в зависимости от категории, нагрузки и стажа работы. Впрочем, Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, повышение может произойти уже в 2025 году благодаря увеличению образовательной субвенции.

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Сейчас же заработная плата учителей выглядит следующим образом:

самый низкий должностной оклад в прошлом году был у молодого учителя без стажа работы – 5 699 гривен.

учитель первой категории получает 6 567 гривен основной зарплаты и надбавки, что в сумме составляет – 12 906 гривен;

для учителя высшей категории средний доход составляет 7 001 гривну, а с учетом доплат и надбавок его общий заработок достигает примерно 13 759 гривен.

Интересно! Директор школы получает 8 679 грн основной зарплаты, что вместе с надбавками составляет 16 102 гривен.

О каких надбавках к зарплате учителей идет речь:

Надбавка за выслугу лет составляет 627 гривен (10% для молодых учителей, если они уже будут иметь опыт работы).

Надбавка за классное руководство – 1 300 гривен.

Надбавка за престижность труда – 1 254 гривны.

Надбавка за качественную работу – 522 гривны.

Надбавка на оздоровление (при предоставлении ежегодного отпуска) также составляет 522 гривны.

Обратите внимание! Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что сейчас 70% государственного бюджета направляются на оборону, что затрудняет возможность повышения зарплат. Поэтому пока доход учителей останется без изменений.