Ожидать ли учителям повышения зарплат

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что сейчас 70% государственного бюджета направляются на оборону, что затрудняет возможность повышения зарплат.

Читайте также: Чтобы пенсия была 6 тысяч гривен: сколько надо зарабатывать уже сегодня

Он сообщил, что министерство разработало концепцию повышения заработной платы. Последняя редакция закона об образовании предусматривает повышение окладов до уровня трех минимальных заработных плат.

Оксен Лисовой Министр образования и науки Украины Мы понимаем, что означает достойный уровень зарплаты, в том числе и чтобы побудить учителя к саморазвитию и профессиональному росту. Но на сегодня имеем критическую ситуацию в бюджете, она слишком сложная.

Впрочем, ранее уже предусматривалось повышение зарплат педагогических работников: на 10,4% с 1 января и на 12,6% с 1 апреля, в соответствии с тарифной сеткой благодаря увеличению образовательной субвенции.