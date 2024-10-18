За сколько сегодня можно купить 100 долларов

18 октября 2024, 16:20
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Автор: Анастасия Зорик

Источник:

"Минфин"

Сейчас в Украине действует режим управляемой гибкости. Регулятор "мягко" контролирует процессы, происходящие на валютном рынке и не допускает значительных колебаний.

Сколько стоит доллар сегодня

По данным издания "Минфин" наличный курс доллара 18 октября остается стабильным: покупка осуществляется по 41,41 гривны за доллар, продажа – 41,47 гривны за доллар

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Обратите внимание! НБУ установил сегодня курс доллара на уровне 41,24 гривны за доллар.

В банках средний курс доллара такой:

  • покупка происходит в среднем по 41,10 гривны за доллар;
  • продажа осуществляется по курсу 41,55 гривны за доллар.

В обменниках средний курс несколько выше:

  • покупают доллар в среднем за 41,41 гривны за доллар;
  • продажа происходит – по 41,47 гривны за доллар.

Сколько надо потратить на покупку 100 долларов

  • в банке сегодня можно приобрести 100 долларов в среднем за 4 155 гривен;
  • в обменниках покупка 100 долларов обойдется ориентировочно в 4 170 гривен.