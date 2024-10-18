За сколько сегодня можно купить 100 долларов

Сейчас в Украине действует режим управляемой гибкости. Регулятор "мягко" контролирует процессы, происходящие на валютном рынке и не допускает значительных колебаний.

Сколько стоит доллар сегодня

По данным издания "Минфин" наличный курс доллара 18 октября остается стабильным: покупка осуществляется по 41,41 гривны за доллар, продажа – 41,47 гривны за доллар

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Обратите внимание! НБУ установил сегодня курс доллара на уровне 41,24 гривны за доллар.

В банках средний курс доллара такой:

покупка происходит в среднем по 41,10 гривны за доллар;

продажа осуществляется по курсу 41,55 гривны за доллар.

В обменниках средний курс несколько выше:

покупают доллар в среднем за 41,41 гривны за доллар;

продажа происходит – по 41,47 гривны за доллар.

Сколько надо потратить на покупку 100 долларов