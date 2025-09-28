Для пересечения польской границы украинцам следует учитывать не только наличие документов, но и финансовые требования. Сколько злотых необходимо иметь при себе, читайте дальше.

Сколько денег нужно иметь при пересечении границы с Польшей?

Финансовые требования при пересечении польской границы зависят от продолжительности пребывания и цели поездки, пишет 24 Канал со ссылкой на Migrant.info.

При этом, украинцу могут отказать во въезде, если он не имеет достаточных средств для проживания на период пребывания или для обратного возвращения. Поэтому если запланированное пребывание:

не превышает 4 дней, нужно иметь 300 злотых .

. более 4 дней, необходимо рассчитывать 75 злотых на каждый день пребывания.

Обратите внимание! Для тех, кто въезжает с целью обучения, участия в научных исследованиях, тренингах или выполнения работ по развитию, нужно иметь не менее 1 270 злотых на первые два месяца пребывания.

Отдельно учитывается стоимость обратного билета, если его нет на момент пересечения границы:

200 злотых при прибытии из соседней страны;

500 злотых при прибытии из другой страны ЕС;

2 500 злотых при прибытии из государства, не входящего в ЕС.

Кто освобожден от финансовых требований при пересечении границы?

Также как пишет Gov.pl, не все иностранцы обязаны подтверждать наличие средств при пересечении польской границы. Исключения распространяются на лиц, которые имеют визу для работы, визу, связанную с Картой поляка, или карту пребывания.

Обратите внимание! Пересечение границы Украины с Польшей предусматривает соблюдение таможенных правил. В частности, запрещено ввозить мясо, молочные продукты, наркотические средства, оружие и отдельные лекарства.

Что известно о пересечении границы с Польшей: коротко о главном