Полтысячи долларов: сколько валюта стоит сегодня

Курс доллара в Украине меняется ежедневно, поэтому стоимость купюры определенного номинала может существенно отличаться изо дня в день. Это касается и 500 долларов.

Сколько стоит 500 долларов сегодня

Официальный курс

По состоянию на 8 июля официальный курс доллара составляет 40,54 гривны. Соответственно 500 долларов сегодня стоит 20 270 гривны.

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Наличный курс

Наличный курс на черном рынке и в обменниках сейчас колеблется на уровне 40,23 – 41,05 гривны. Поэтому цена 500 долларов тоже разнится в пределах 20 115 и 20 525 гривнями.

Что будет с курсом на этой неделе

Банкир Тарас Лесовой рассказал в комментарии 24 Каналу, что сейчас основные валютные изменения происходят в пределах новых коридоров. Для доллара – это 40 – 41 гривны, а для евро – 43 – 45 гривен за евро.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка При этом ситуативно коридоры становятся значительно уже, например, 40,4 – 40,4 7 гривны за доллар.

Банкир отмечает, что не исключением будет и эта неделя. Поэтому валютные изменения в недельном разрезе вообще будут малозаметными и достаточно ожидаемыми.