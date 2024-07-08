Скільки коштує 500 доларів сьогодні

Офіційний курс

Станом на 8 липня офіційний курс долара складає 40,54 гривні. Відповідно 500 доларів сьогодні коштує 20 270 гривні.

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Готівковий курс

Готівковий курс на чорному ринку та в обмінниках нині коливається на рівні 40,23 – 41,05 гривні. Тож ціна 500 доларів теж різниться в межах 20 115 та 20 525 гривнями.

Що буде з курсом цього тижня

Банкір Тарас Лєсовий розповів у коментарі 24 Каналу, що зараз основні валютні зміни відбуваються в межах нових коридорів. Для долара – це 40 – 41 гривні, а для євро – 43 – 45 гривень за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку При цьому ситуативно коридори стають значно вужчими, наприклад, 40,4 – 40,7 гривні за долар.

Банкір зауважує, що не винятком буде і цей тиждень. Відтак валютні зміни у тижневому розрізі взагалі будуть малопомітними та досить очікуваними.