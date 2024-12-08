Украинцы могут "докупить" страховой стаж для получения пенсии. Однако стоит учесть, что стоимость одного года стажа в 2025 году будет достаточно высокой.

Сколько будет стоить год стажа в 2025 году

С 1 апреля 2024 года минимальный страховой взнос составляет 1 760 гривен, что равно 22% от минимальной заработной платы. Поскольку в 2025 году не предполагается рост заработной платы, соответственно размер страхового взноса не изменится, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Итак, в 2025 году один год стажа будет стоить 21 480 гривен. Однако пенсионер может самостоятельно выбирать частоту и размер взносов в зависимости от своих финансовых возможностей. Таким образом, докупить страховой стаж могут:

граждане Украины, достигшие 16 лет;

также это касается как лиц, проживающих за рубежом и планирующих получать пенсию в Украине;

людей предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

для лиц с низким уровнем официального дохода, которые хотят увеличить свою будущую пенсию.

Обратите внимание! Сумма уплаченных взносов зачисляются за месяц, в котором средства поступили на счет Пенсионного фонда.