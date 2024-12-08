Скільки коштуватиме рік стажу у 2025 році

З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок складає 1 760 гривень, що дорівнює 22% від мінімальної заробітної плати. Оскільки у 2025 році не передбачається зростання заробітної плати, відповідно розмір страхового внеску не зміниться, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Отже, у 2025 році один рік стажу коштуватиме 21 480 гривень. Проте пенсіонер може самостійно вибирати частоту та розмір внесків залежно від своїх фінансових можливостей. Таким чином, докупити страховий стаж можуть: