Сколько будет стоить год стажа в 2025 году

С 1 апреля 2024 года минимальный страховой взнос составляет 1 760 гривен, что равно 22% от минимальной заработной платы. Поскольку в 2025 году не предполагается рост заработной платы, соответственно размер страхового взноса не изменится, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Итак, в 2025 году один год стажа будет стоить 21 480 гривен. Однако пенсионер может самостоятельно выбирать частоту и размер взносов в зависимости от своих финансовых возможностей. Таким образом, докупить страховой стаж могут: