Ценопад в обменниках: курс доллара существенно опустился

На сегодняшний день, 10 января, в обменниках наблюдается существенный спад стоимости при покупке. Это также относится к покупке обменниками евро. На черном рынке тоже происходит удешевление валюты при покупке и продаже.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 10 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,5 гривны (+10 копеек против 9 января), а продажа – 39,30 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 42,10 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 43 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,47 гривны (-50 копеек), а продажа – 39,30 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-50 копеек), а продажа – (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,27 гривны (-41 копейка), а продажа – 43,16 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,10 гривны (-15 копеек), а продажа – 39,25 гривны (-15 копеек).

(-15 копеек), а продажа – (-15 копеек). Евро покупают за 42,70 гривны (-10 копеек), а продают за 42,90 гривны (-19 копеек).

Что с долларом в январе

Еще раньше банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, валютный рынок в начале года, особенно после праздничный период, будет "вялым". Стоит добавить, что речь идет именно о покупателях и продавцах на рынке.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Активность на рынке по сравнению с "праздничной неделей" в конце декабря может сократиться до 20%.

Межбанк

Лесной прогнозирует, что текущие колебания на межбанке как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления валюты не превысят 0,2 гривны. Пределы ожидаемых валютных изменений будут на уровне 37,5 – 38 гривен за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро.

Наличный рынок

Банкир объясняет, что в январе будет наблюдаться разница между курсами покупки и продажи, которая составит 0,2 – 0,3 гривны. Ожидается, что курсовые границы на наличном рынке будут находиться на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривну за евро.