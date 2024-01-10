Ценопад в обменниках: курс доллара существенно опустился
На сегодняшний день, 10 января, в обменниках наблюдается существенный спад стоимости при покупке. Это также относится к покупке обменниками евро. На черном рынке тоже происходит удешевление валюты при покупке и продаже.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 10 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,5 гривны (+10 копеек против 9 января), а продажа – 39,30 гривны (без изменений).
Читайте также Что может принести январь 2024 года: курс доллара, цены на топливо и ситуация на рынке недвижимости
- Покупка наличного евро в среднем производится по 42,10 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 43 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,47 гривны (-50 копеек), а продажа – 39,30 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,27 гривны (-41 копейка), а продажа – 43,16 гривны (+5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,10 гривны (-15 копеек), а продажа – 39,25 гривны (-15 копеек).
- Евро покупают за 42,70 гривны (-10 копеек), а продают за 42,90 гривны (-19 копеек).
Что с долларом в январе
Еще раньше банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, валютный рынок в начале года, особенно после праздничный период, будет "вялым". Стоит добавить, что речь идет именно о покупателях и продавцах на рынке.
Активность на рынке по сравнению с "праздничной неделей" в конце декабря может сократиться до 20%.
- Межбанк
Лесной прогнозирует, что текущие колебания на межбанке как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления валюты не превысят 0,2 гривны. Пределы ожидаемых валютных изменений будут на уровне 37,5 – 38 гривен за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро.
- Наличный рынок
Банкир объясняет, что в январе будет наблюдаться разница между курсами покупки и продажи, которая составит 0,2 – 0,3 гривны. Ожидается, что курсовые границы на наличном рынке будут находиться на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривну за евро.