Курсы от НБУ: изменились ли валюты в последнюю неделю 2024 года

Стоимость официального курса доллара опустилась, однако всего на несколько копеек. Зато курс евро за последние сутки вообще не изменился. В то же время с новой недели цены валют несколько изменятся.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,84 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 26 декабря. Официальный курс евро взамен составляет 43,51 гривны. То есть цена не изменилась.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 30 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,94 гривны,

евро – 43,74 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 27 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,70 гривны , продажа – по 42,25 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,20 гривны , продажа – по 42,19 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,75 гривны, продажа – 42,45 гривны.

Сколько будет стоить доллар с января

Банкира Тараса Лесового для 24 Канала рассказал, что в начале года официальный курс доллара может составлять от 41,80 гривны до 42,10 гривны. Поэтому стремительного курсового изменения с 2025 года не произойдет.

В то же время на наличном рынке будет находиться в похожем диапазоне цены.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка С 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года, курс доллара на межбанке будет на уровне 41,80 – 42,10 гривны, а на наличном рынке – 41,90 – 42,20 гривны за доллар.

Обратите внимание! В первую неделю января текущие курсовые изменения не сделают сенсации на валютном рынке.