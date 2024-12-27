Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,84 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 26 декабря. Официальный курс евро взамен составляет 43,51 гривны. То есть цена не изменилась.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 30 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,94 гривны,

евро – 43,74 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 27 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,70 гривны , продажа – по 42,25 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,20 гривны , продажа – по 42,19 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,75 гривны, продажа – 42,45 гривны.

Сколько будет стоить доллар с января

Банкира Тараса Лесового для 24 Канала рассказал, что в начале года официальный курс доллара может составлять от 41,80 гривны до 42,10 гривны. Поэтому стремительного курсового изменения с 2025 года не произойдет.

В то же время на наличном рынке будет находиться в похожем диапазоне цены.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка С 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года, курс доллара на межбанке будет на уровне 41,80 – 42,10 гривны, а на наличном рынке – 41,90 – 42,20 гривны за доллар.

Обратите внимание! В первую неделю января текущие курсовые изменения не сделают сенсации на валютном рынке.