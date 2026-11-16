Старые газеты и коробки могут принести деньги: сколько сейчас платят за килограмм макулатуры

Старые газеты, ненужные книги, журналы и картонные коробки можно не только выбросить, но и сдать на переработку за деньги. При этом сумма зависит от типа бумаги, ее состояния, объема партии и расценок конкретного пункта приема.

Сколько платят за килограмм макулатуры в Украине

В Украине нет единого тарифа на прием макулатуры, ведь каждый заготовщик устанавливает свои расценки. Согласно опубликованным прайсам пунктов приема и предложениям закупщиков, цена может составлять примерно от 1,5 до 5 гривен за килограмм в зависимости от категории бумаги, региона и объема партии.

Наибольшее значение имеет тип вторичного сырья. Например, в пунктах приема Киева за картон предлагают ориентировочно 1,8–3 гривны за килограмм, тогда как за офисную и архивную бумагу можно получить около 3–4 гривен.

Обратите внимание! В Днепре один из заготовителей указывает стартовую цену от 1,5 гривны за килограмм для частных клиентов. Для оптовых партий картона, книг, газет и архивной документации от 400 килограммов предлагают от 3 гривен за килограмм.

В то же время цены могут различаться даже в пределах одного региона. По информации платформы Scraprice, во Львове за макулатуру предлагали около 5 гривен за килограмм, в Днепре – 3 гривны, а в Кривом Роге – 2 гривны.

Поэтому перед сдачей вторичного сырья стоит сравнить предложения нескольких заготовителей. Также нужно уточнить, распространяется ли указанная цена на небольшие объемы, ведь некоторые компании устанавливают отдельные тарифы для оптовых поставщиков.

От чего зависит стоимость макулатуры и как получить больше денег

На окончательную сумму, которую выплатят за макулатуру, влияет не только ее вес. Заготовители также оценивают качество бумаги, ее влажность, чистоту и возможность дальнейшей переработки.

Обычно сухая и чистая бумага без посторонних примесей ценится выше. Зато мокрую, загрязненную или смешанную макулатуру могут принять по более низкой цене. В некоторых случаях заготовщик вообще может отказаться от такого сырья.

Чтобы получить больше денег, перед сдачей стоит соблюдать несколько правил:

Рассортировать бумагу. Картонные коробки, газеты, журналы, книги и офисную документацию лучше складывать отдельно.

Картонные коробки, газеты, журналы, книги и офисную документацию лучше складывать отдельно. Избавиться от лишних примесей. С картона желательно удалить скотч, пластиковые элементы и упаковочную пленку.

С картона желательно удалить скотч, пластиковые элементы и упаковочную пленку. Не допускать намокания. Влажная бумага тяжелее, но ее качество для переработки хуже, поэтому принимальщик может снизить закупочную цену.

Влажная бумага тяжелее, но ее качество для переработки хуже, поэтому принимальщик может снизить закупочную цену. Соберите более крупную партию. Некоторые заготовители предлагают более выгодные условия для оптовых поставщиков, чем для людей, которые приносят несколько килограммов бумаги.

Отдельно стоит уточнять условия самостоятельной доставки макулатуры и ее вывоза транспортом заготовителя. Если компания забирает сырье по адресу, стоимость логистики может повлиять на окончательную сумму выплаты.

Таким образом, старые книги, газеты и картонные коробки могут стать небольшим источником дополнительного дохода. Однако перед сдачей стоит позвонить в пункт приема и узнать актуальную цену именно на вашу категорию макулатуры.

Ранее мы писали, что пластиковые бутылки не обязательно выбрасывать в мусорный бак – их можно сдать на переработку и получить за это деньги. Сумма заработка зависит от количества сырья, его состояния, сортировки и цен, которые предлагают пункты приема вторичного сырья.