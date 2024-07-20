Покупка стажа: как украинцы могут обеспечить себе пенсию

Чтобы выйти на пенсию, украинцы должны достичь пенсионного возраста. Также они обязаны приобрести достаточное количество стажа.

Как купить себе пенсию

Украинцы имеют право приобрести дополнительный стаж. Таким образом они могут увеличить свои пенсионные выплаты и ускорить выход на заслуженный отдых.

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Возможность покупки доступна всем украинцам старше 16 лет. В том числе и тем, которые находятся за рубежом. Конечно, если они хотят получать пенсию в Украине

Сколько стоит купить стаж

Покупать стаж можно как для себя, так и в счет другого лица.

Чтобы было зачислено 1 месяц стажа, нужно оплатить сумму, равную как минимум размеру страхового взноса. Сейчас это значение – 1 760 гривен.

Соответственно, за каждый год стажа придется заплатить 21 120 гривен.

Чтобы рассчитать минимальный страховой взнос, нужно умножить установленный минимум заработной платы (с 1 апреля это 8 тысяч гривен) на 22%.