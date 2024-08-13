Документ украинца: сколько стоит изготовить паспорт
13 августа 2024, 13:50Читати новину українською
Источник:Государственная миграционная служба
Каждый украинец должен иметь паспорт, удостоверяющий его личность. Изготовить его впервые - бесплатно, но за замену документа надо заплатить.
Сколько стоит украинский паспорт
Если лицо хочет изготовить паспорт в течение 20 дней в Государственной миграционной службе, ему придется заплатить 504 гривны. Из них:
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- административной услуги – 126 гривны;
- бланка – 378 гривны.
Однако, если документ нужен в более короткие сроки, за 10 дней, сумма составит – 874 гривны. Распределение такое:
- стоимость административной услуги – 496 гривны;
- стоимость бланка – 378 гривны.
Цена паспорта в Государственном предприятии Документ
- оформление ID-карты впервые с 14 лет – 540 гривен;
- оформление ID-карты вместо старого образца 1994 года или обмен паспорта (за 20 рабочих дней) – 1 044 гривны;
- срочный обмен ID-карты (10 рабочих дней) – 1 414 гривен.