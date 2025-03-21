Не всем по карману: покупка 500 злотых выльется в немалую сумму

Курс злотого к гривне остается высоким, что делает покупку польской валюты все дороже для украинцев. Сколько будет стоить покупка 500 злотых сегодня, читайте дальше.

Какой курс злотого в Украине в марте Как передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого банками составляет в среднем 10,30 гривны, по состоянию на 21 марта. В то же время продажа банками 1 злотого составляет 11,15 гривны. Читайте также Не теряйте шанс: за сколько сегодня можно купить 200 и 500 евро В то же время на наличном рынке злотые покупают по курсу 10,72 гривны, а продают населению на уровне 10,85 гривны.

А по данным НБУ, официальный курс гривны относительно злотого составляет 10,71 гривны за одну польскую валюту, по состоянию на 21 марта. Сколько гривен надо отдать за 500 злотых Таким образом, в конце марта в банках купить 500 злотых обойдется на сумму в 5 575 гривен, а обменять такую сумму – в 5 150 гривен.

купить 500 злотых обойдется на сумму в 5 575 гривен, а обменять такую сумму – в 5 150 гривен. В обменниках покупка и продажа будут выглядеть следующим образом: покупка – 5 425 гривен, а продажа, то есть обмен, – 5 360 гривен.

покупка и продажа будут выглядеть следующим образом: покупка – 5 425 гривен, а продажа, то есть обмен, – 5 360 гривен. В то же время 500 злотых по официальному курсу – это 5 355 гривен.