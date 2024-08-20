Россия зарабатывает на транзите газа в 10 – 11 раз больше, чем Украина

Россия ежегодно зарабатывает около 11 миллиардов долларов на экспорте энергоносителей через территорию Украины. В то же время сама Украина получает за транзит лишь 1 миллиард долларов.

Сколько зарабатывают на транзите Россия и Украина

Бывший руководитель оператора ГТС Украины Сергей Макогон рассказал, что Россия ежегодно зарабатывает около 6 миллиардов на поставках нефти и около 5 миллиардов на газе.

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Украина получает за транзит где-то миллиард. То есть они зарабатывают в 10 или в 11 раз больше, чем Украина,

– объяснил Макогон.

По его словам, санкции уже дают свой эффект. Газпром заявил, что за первое полугодие понес убытки на полтриллиона рублей, и это впервые за 20 или 30 лет. А сейчас в России обсуждают повышение цен на газ для населения, что уже стало социальным вопросом.

Сергей Макогон добавляет, что россияне начинают понимать последствия этой войны.

Но поймут еще лучше, когда начнут расти цены на газ и бензин, что уже увеличиваются из-за наших атак на их нефтеперерабатывающие заводы. Это будет работать на нас, на нашу победу,

– объясняет он.

Интересно! Соглашение о транзите российского газа в Европу было подписано между Украиной и Газпромом в конце 2019 года. Оно действует до 31 декабря 2024 года по принципу "качай или плати". Это означает, что Газпром обязан оплатить транзит через газотранспортную систему Украины не менее 40 миллиардов кубометров в 2021 – 2024 годах, независимо от фактических объемов поставок.