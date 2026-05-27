Осталось немного времени: Минздрав напомнил об использовании средств на "Скрининг здоровья 40+"

Правительство изменило правила использования средств, которые государство выделяет украинцам по программе "Скриниг здоровья 40+" для прохождения медицинского обследования. Теперь необходимо вовремя их использовать в установленные сроки.

Сроки использования средств

Если пропустить срок, неиспользованные средства вернутся в государственный бюджет, объяснили в Министерстве здравоохранения Украины.

Ранее украинцы в возрасте от 40 лет имели время до конца, чтобы выбрать медицинское учреждение, записаться на прием и пройти обследование, предусмотренные программой "Скриниг здоровья 40+".

Однако с недавних пор после зачисления средств у них есть всего два месяца, чтобы воспользоваться такой возможностью.

Поэтому сейчас действуют такие четкие сроки:

Если человек получил средства на обследование до 1 мая 2026 года, то пройти его он должен до 30 июня 2026 года .

. Тем, кто подавал заявку после 1 мая 2026 года, средства будут доступны ровно 60 дней с момента зачисления.

Чтобы вы могли позаботиться о себе заранее, существует национальная программа "Скрининг здоровья 40+". Она помогает выявить риски еще до появления серьезных симптомов или уже заболеваний. Не откладывайте здоровье на потом – пройдите Скрининг здоровья 40+,

– призвал Минздрав.

Обследование могут сделать врачи одного из 2 089 медицинских учреждений по всей стране, которые уже присоединились к программе. Они проведут три проверки:

анкетирование, чтобы оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа и проблем ментального здоровья.

лабораторные исследования, чтобы узнать о работе сердца, сосудов и почек.

и физикальное обследование, то есть измерение давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста и тому подобное.

Обратите внимание! Выбрать медицинское учреждение для прохождения скрининга украинцы могут на сайт государственной программы screening.moz.gov.ua.

Напомним, в первые четыре месяца 2026 года украинцы, которым исполнялось 40 лет, не могли сразу подать заявку на выплату по программе "Скрининг здоровья". После достижения этого возраста нужно было ждать еще 30 дней. Однако в мае правила изменили, и теперь оформить помощь можно сразу после 40-летия.

Подать заявку, как и раньше, можно двумя способами – онлайн через приложение Дія или офлайн в Центре предоставления административных услуг. После оформления и подтверждения заявки средства поступают на карточку в течение семи дней.

Для получения выплаты необходимо оформить Дія.Карту, именно на нее зачисляют 2 тысячи гривен для оплаты медицинского скрининга. Если такая карта уже есть, дополнительно открывать новую не нужно.

Украинцы, которые не пользуются приложением "Дія", могут оформить специальный счет в банке-партнере программы, а затем обратиться в ЦНАП. Там администраторы помогут подать заявку и привязать счет для зачисления средств.