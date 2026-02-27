Перезапустить "Дружбу": Орбан и Фицо призывают Зеленского способствовать следственным действиям

Венгрия и Словакия создают совместную комиссию для расследования ситуации с трубопроводом "Дружба". Так хотят убедиться, каково состояние нефтепровода, ведь будто бы сейчас существует угроза для энерготической безопасности обеих стран.

Что известно о совместных следственных действиях Венгрии и Словакии?

О том, что изменилось в ситуации с трубопроводом "Дружба", говорится в сообщении Виктора Орбана.

Премьер-министр Венгрии заявил, что провел телефонный разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. По результатам пришли к общему решению: создать следственную комиссию для изучения состояния "Дружбы".

В то же время Орбан отметил, что украинская сторона с президентом Зеленским утверждают якобы возобновление работы газопровода невозможно. Причина – технические препятствия. Однако такая ситуация угрожает энергетической стабильности Венгрии и Словакии, поэтому страны хотят "собственными глазами" убедиться, какое состояние трубопровода.

Насколько известно Словакии и Венгрии, это не соответствует действительности, технических препятствий нет, трубопровод закрыли исключительно по политическим соображениям. Поэтому я договорился с Робертом Фицо, что мы создадим совместную следственную комиссию. Задачей этой следственной комиссии будет выехать на место и воочию убедиться в реальности ситуации,

– пояснил министр Венгрии.

В частности, в обращении он попросил президента Украины способствовать таким действиям и призвал "перезапустить нефтепровод".

Почему нефтепровод "Дружба" так важен для Венгрии и Словакии?

Пока распространяются предположения о возможном возобновлении работы трубопровода, бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире Эспрессо на slawa.tv рассказал о том, что Венгрия и Словачиина имеют ряд вариантов для импорта нефти из других источников. Однако такие варианты им не нравится, ведь "там не будет коррупционной составляющей".

Единственная проблема нефтепровода "Дружба" – то, что он до сих пор работал. Мы находимся в войне с агрессором, который совершает кучу преступлений против человечности, и транспортируем на 6 миллиардов долларов нефти, которую агрессор продает и зарабатывает то, что потом нам возвращается в виде ракет и "шахедов",

– сказал Кудрицкий.

В то же время, по его мнению, Украине давно нужно было лишить Россию одного из источников нефтяных доходов.

Чем шантажируют Украину для возобновления работы трубопровода?

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала кредит для Украины на 90 миллиардов евро, однако готова изменить решение. Главное условие – страна хочет самостоятельно проверить повреждения "Дружбы".

В частности Венгрия заявляет, что якобы Киев не согласен запустить нефтепровод и требует взамен деньги и поставки оружия. В то же время в стране убеждены, что Украина хочет создать чрезвычайную ситуации в энергетике за рубежом.