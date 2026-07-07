Зеленский ввел новые санкции: под ударом оказались поставщики российского ВПК и пропагандисты

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против компаний, поставляющих оборудование российскому военно-промышленному комплексу, а также против лиц, поддерживающих кремлевскую пропаганду. В санкционные списки вошли десятки юридических и физических лиц.

Под санкции попали поставщики оборудования для российского ВПК

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новом пакете санкций. Ограничения направлены против компаний, которые снабжают российский военно-промышленный комплекс высокоточными станками и другим оборудованием, необходимым для производства вооружений.

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Всего санкции введены против 30 юридических и 42 физических лиц. В перечень, в частности, вошел центр "Буревестник", который участвует в производстве минометных комплексов и самоходных артиллерийских установок "Мальва", а также компания "КАМ-Инжиниринг", обеспечивающая испытания узлов боевой авиации и отдельных ракетных систем.

Советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет расширять санкционное давление.

"Мы продолжаем находить новые, хорошо обоснованные цели для санкций. Каждое такое решение еще больше изолирует российские компании, работающие в ВПК, затрудняет их сотрудничество с международными партнерами, доступ к технологиям, финансированию и оборудованию", – отметил он.

Ограничения также введены в отношении российских пропагандистов

Второе решение СНБО касается 15 физических и восьми юридических лиц, которые поддерживают агрессию России против Украины, распространяют кремлевскую пропаганду и ведут деятельность на временно оккупированных украинских территориях.

Среди тех, кто попал под санкции, – военный блогер Владимир Романов, который открыто поддерживает войну против Украины и, согласно имеющимся видеодоказательствам, лично участвовал в боевых действиях. Также в список включили бывшего военного летчика Илью Туманова, который после службы занимается пропагандистской деятельностью, и депутата Московской городской думы Марию Киселеву, которая публично поддерживает российскую агрессию и посещала временно оккупированные территории Украины.

Важно! Расширение санкционных списков усиливает экономическое давление на российский военно-промышленный комплекс, затрудняет доступ его предприятий к современным технологиям и международным партнерам, а также повышает репутационные риски для лиц и компаний, поддерживающих агрессию России.