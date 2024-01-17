Продолжит ли укрепляться гривна: объясняют эксперты

Несколько дней подряд курс доллара к гривне проседал. Эксперты считают, что укрепление позиций гривны к доллару будет зависеть от объемов внешней поддержки Украины.

Продолжит ли укрепляться гривна

Дальнейшее снижение давления на гривну или даже ее укрепление возможно только при условии, что вопросы бюджетной поддержки Украины со стороны западных партнеров – будет решено окончательно. Такое мнение высказал эксперт Юрий Крохмаль из Банка Авангард.

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В то же время Директор по рынкам капитала Sense Bank, Татьяна Попович, также выражает надежду, что вопросы о предоставлении нам международной финансовой помощи – будут положительно решены. По ее мнению, это предоставит значительную психологическую поддержку гривны.

Татьяна Попович Директор по рынкам капитала Sense Bank Это, правда, не означает, что курс не должен двигаться вообще - нормальная реакция на всплески спроса или предложения естественна.

Какие прогнозы на ближайшее время

Впрочем, Директор по рынкам капитала Sense Bank утверждает, что прогнозировать четкие курсовые коридоры достаточно сложно. Тем более в начале года – когда нормальный деловой ритм нарушается.

Татьяна Попович Директор по рынкам капитала Sense Bank Я не думаю, что именно этот тренд на удешевление иностранной валюты будет длительным. По меньшей мере уже в начале весны можно ожидать заметного роста предложения валюты со стороны агропроизводителей, нуждающихся в дополнительной гривневой ликвидности для проведения посевной.

Ожидается, что в течение следующих недель официальный курс доллара будет оставаться в диапазоне 37,5 - 38,1 гривны за доллар. В то же время Александр Паращий, с Concorde Capital, утверждает, что наличный доллар будет дешеветь, двигаясь ближе к официальному курсу

Каков курс доллара на сегодня