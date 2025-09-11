Центральный банк Турции второй раз подряд снизил ключевую ставку, отметив замедление инфляции. При этом рост ВВП во втором квартале превысил прогноз.

Что известно о снижении процентной ставки в Турции?

Центральный банк Турции второй раз подряд снизил процентные ставки, отметив, что инфляция продолжает замедляться, пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

В четверг регулятор объявил о снижении ключевой ставки с 43% до 40,5%. Ранее, конце июля, ставка была снижена с 46% до 43%.

Базовая инфляция в августе замедлилась. Последние данные показывают, что спрос находится на уровне, что соответствует дефляции,

– сообщили в Центральном банке.

В апреле банк повысил ставки после серии колебаний курса турецкой лиры, вызванных арестом одного из ведущих политических оппонентов президента Реджепа Тайипа Эрдогана, что отпугнуло часть инвесторов.

Это снижение ставок произошло после серии снижений с конца прошлого года, когда годовая инфляция превысила 75% в середине 2024 года.

Несмотря на рост ВВП во втором квартале, который оказался выше ожиданий, конечный внутренний спрос оставался слабым,

– добавили в регуляторе.

В августе инфляция в Турции составила 33%, чуть ниже июльских 33,5%. ВВП страны во втором квартале вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим кварталом, превысив прогнозы.