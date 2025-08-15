Украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют права на пенсию, могут получать социальную помощь. Однако пенсионеры должны соответствовать определенным требованиям, иначе им откажут в выплатах.

Кто может получить социальную помощь?

Социальную помощь назначают пенсионеру в 60 лет, если он хочет выйти на пенсию, но не имеет необходимых на сегодня 32 лет страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой "Дію".

Получать такую социальную помощь могут украинцы, которые соответствуют следующим критериям:

Человек имеет не менее 15 лет стажа;

Пенсионер не получает никаких других пенсионных выплат и государственную помощь;

Человек находится в финансовых затруднениях и не имеет никаких других источников, которые бы позволили ему себя обеспечивать.

Важно! Социальная помощь для людей в возрасте 60 лет, которые не имеют достаточного стажа, рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи за 6 месяцев. Однако размер помощи не может быть больше, чем 3 028 гривен.

Как оформить социальную помощь?

Оформить социальную помощь в 60 лет можно с помощью в органы социальной защиты по месту жительства. Нужно подать ряд документов:

заявление о назначении помощи;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справку о трудовом стаже, выданную ПФУ;

справку о составе семьи и проживании;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев до месяца обращения за помощью.

Органы соцзащиты должны назначить социальную помощь или отказать в выплатах в течение 10 дней со следующего после обращения дня.

Стоит знать! В помощи могут отказать, если человек имеет доход, больше установленной нормы или его материально-бытовые условия не соответствуют критериям назначения выплат.