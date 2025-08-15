Замість пенсії: як отримати соціальну допомогу у 60 років
- Соціальна допомога призначається українцям у 60 років, які мають щонайменше 15 років страхового стажу, не отримують інших пенсійних виплат та перебувають у фінансовій скруті.
Для отримання допомоги потрібно подати заяву, паспорт, ідентифікаційний код, довідку про трудовий стаж, довідку про склад сім'ї та декларацію про доходи до органів соціального захисту.
Українці, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію, можуть отримувати соціальну допомогу. Однак пенсіонери мають відповідати певним вимогам, інакше їм відмовлять у виплатах.
Хто може отримати соціальну допомогу?
Соціальну допомогу призначають пенсіонеру у 60 років, якщо він хоче вийти на пенсію, але не має необхідних на сьогодні 32 років страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням "Дію".
Отримувати таку соціальну допомогу можуть українці, які відповідають таким критеріям:
- Людина має щонайменше 15 років стажу;
- Пенсіонер не отримує жодних інших пенсійних виплат та державну допомогу;
- Людина перебуває у фінансовій скруті та не має жодних інших джерел, які б дозволили їй себе забезпечувати.
Важливо! Соціальна допомога для людей у віці 60 років, які не мають достатнього стажу, розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім доходом на одного члена сім'ї за 6 місяців. Проте розмір допомоги не може бути більшим, ніж 3 028 гривень.
Як оформити соціальну допомогу?
Оформити соціальну допомогу у 60 років можна за допомогою до органів соціального захисту за місцем проживання. Потрібно подати низку документів:
- заяву про призначення допомоги;
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- довідку про трудовий стаж, видану ПФУ;
- довідку про склад сім’ї та проживання;
- декларацію про доходи та майновий стан за останні 6 місяців до місяця звернення за допомогою.
Органи соцзахисту повинні призначити соціальну допомогу або відмовити у виплатах протягом 10 днів з наступного після звернення дня.
Варто знати! У допомозі можуть відмовити, якщо людина має дохід, більший за встановлену норму або її матеріально-побутові умови не відповідають критеріям призначення виплат.