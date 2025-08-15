Українці, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію, можуть отримувати соціальну допомогу. Однак пенсіонери мають відповідати певним вимогам, інакше їм відмовлять у виплатах.

Хто може отримати соціальну допомогу?

Соціальну допомогу призначають пенсіонеру у 60 років, якщо він хоче вийти на пенсію, але не має необхідних на сьогодні 32 років страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням "Дію".

Отримувати таку соціальну допомогу можуть українці, які відповідають таким критеріям:

Людина має щонайменше 15 років стажу;

Пенсіонер не отримує жодних інших пенсійних виплат та державну допомогу;

Людина перебуває у фінансовій скруті та не має жодних інших джерел, які б дозволили їй себе забезпечувати.

Важливо! Соціальна допомога для людей у віці 60 років, які не мають достатнього стажу, розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім доходом на одного члена сім'ї за 6 місяців. Проте розмір допомоги не може бути більшим, ніж 3 028 гривень.

Як оформити соціальну допомогу?

Оформити соціальну допомогу у 60 років можна за допомогою до органів соціального захисту за місцем проживання. Потрібно подати низку документів:

заяву про призначення допомоги;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

довідку про трудовий стаж, видану ПФУ;

довідку про склад сім’ї та проживання;

декларацію про доходи та майновий стан за останні 6 місяців до місяця звернення за допомогою.

Органи соцзахисту повинні призначити соціальну допомогу або відмовити у виплатах протягом 10 днів з наступного після звернення дня.

Варто знати! У допомозі можуть відмовити, якщо людина має дохід, більший за встановлену норму або її матеріально-побутові умови не відповідають критеріям призначення виплат.