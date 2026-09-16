Почти 20 тысяч гривен на зиму: что украинцы могут потратить на эти деньги

Украинцы получат выплату в размере 19 400 гривен на отопительный сезон. Эти средства предназначены для семей в прифронтовых общинах.

Что украинцы могут потратить деньги на то, чтобы пережить зиму

Выплата будет предоставлена единовременно, а потратить ее можно по собственному усмотрению, что сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью.

Денис Улютин Министр социальной политики, семьи и единства Прежде всего хочу сказать, что особенность этого года заключается в том, что 19 400 грн не будут привязаны к каким-либо товарам, работам и услугам. То есть 19 400 будут выделяться на домохозяйство, чтобы оно подготовилось к отопительному сезону.

Это означает, что правительство не предоставляет перечень возможных расходов. Члены того или иного домохозяйства сами решают, что именно нужно купить на эти средства.

Мы считаем, что человек лучше знает, что конкретно нужно домохозяйству. Это, во-первых. А во-вторых, прошлый год показал, что жильцы многоквартирных домов подвержены такому же риску уязвимости, как и те, кто проживает в частных домах,

– пояснил Улютин.

В частности, в прошлом году выплаты были предусмотрены именно на твердое бытовое топливо для печей. Но в этом году в правительстве решили, что люди будут тратить средства на собственные нужды в преддверии отопительного сезона.

Кто-то захочет купить powerbank, кто-то – теплые одеяла, носки или дрова для отопления жилья, если это необходимо,

– отметил Денис Улютин.

Напомним, что поддержка рассчитана на определенные категории граждан. В частности, одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью, одинокие матери, ВПЛ и т. д.

В частности, украинцев предупреждают о сложной зиме в Херсоне. Отмечается, что это может быть самая суровая зима с 2022 года.