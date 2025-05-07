Соглашение о недрах с США: какие изменения внесли и что они означают

Впоследствии Верховная Рада рассмотрит законопроект о ратификации соглашения по недрам. Накануне в Комитете по вопросам внешней политики внесли изменения в проект и объяснили, за что именно будут голосовать депутаты.

Обновления в законопроекте

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики решил добавить несколько абзацев в документ, однако они несут "редакционный характер" и не влияют на суть документа, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Смотрите также "В этом проблема": что настораживает в соглашении о полезных ископаемых

Вчера мы непосредственно поддержали вариант, который был наработан вместе с Министерством иностранных дел и Кабинетом министров. По моему мнению, мы вчера проголосовали правильный вариант, но мы поняли наших коллег, прислушались к их мнению, пошли навстречу, в частности, чтобы расширить базу для голосования,

– говорит председатель комитета Александр Мережко.

По его словам, на внесении изменений настаивали представители оппозиционных фракций. Поэтому в текст добавили тезис о том, что ратификация Соглашения о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом Соглашения об ограниченном партнерстве или любых других соглашений.

За что будут голосовать депутаты

В тексте могут упоминаться другие соглашения или документы, но это не означает, что Верховная Рада дает согласие и на них.

В тексте могут упоминаться десятки других соглашений, но юридического значения это не имеет. Мы не даем согласие ни на одно из них. Они не становятся юридически обязательными в результате упоминания или присутствия в тексте. Более того, мы даже не всегда можем знать, существуют ли эти документы вообще,

– говорит Мережко.

Итак, депутаты будут голосовать только за ратификацию Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.