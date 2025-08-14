Соглашение с США запускает аудит: Украина проверит все стратегические месторождения
- В Украине начинается аудит всех стратегических месторождений, чтобы выявить реальных добытчиков полезных ископаемых и тех, кто только удерживает лицензии без добычи.
Правительство запланировало перезапуск конкурсов на распределение углеводородов на Межигорском и Свичанском участках с новыми условиями, в частности, правом партнера из США выкупить продукцию.
В Украине начнут масштабные проверки недр. Премьер-министр Юлия Свириденко дала поручение Министерству экономики и Государственной службе геологии и недр провести комплексный аудит.
Кого будет проверять правительство?
Проверки коснутся всех пользователей недр, которые имеют лицензии на добычу ископаемых в стратегических месторождениях Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Свириденко.
Смотрите также Бесконечное богатство: какие страны имеют наибольшие запасы редких металлов
По словам главы правительства, главная задача аудита – выявить предпринимателей, которые действительно добывают ископаемые на месторождениях, и тех, кто только мешает развитию отрасли.
Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи. Такие объекты или должны давать результат, или вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов,
– подчеркнула премьер-министр.
Кроме того, правительство планирует перезапуск конкурсов на распределение углеводородов на двух объектах:
- Межигорском участке;
- Свичанском участке.
Эти стратегически важные месторождения могут принести немалые поступления в бюджет. К тому же условия обновили для реализации положения Американско-Украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления,
Среди новых условий:
- право партнера из США выкупить продукцию;
- гарантия, что другие участники не получат предложение на более выгодных условиях.
В правительстве отметили, что эти меры позволят привлечь иностранные инвестиции в стратегические украинские ресурсы и стимулировать добычу.
Наши природные ресурсы должны работать на экономику Украины,
– резюмировала Свириденко.
Важно! Соглашение о недрах с США Украина подписала в ночь на 1 мая. Позже его ратифицировала Верховная Рада. А в начале августа Свириденко провела разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом, после чего сообщила, что в следующие 18 месяцев США и Украина планируют запустить 3 проекта по добыче ископаемых в рамках подписанного соглашения.