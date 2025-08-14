Укр Рус
14 августа, 14:30
Соглашение с США запускает аудит: Украина проверит все стратегические месторождения

Ирина Гайдук
Основні тези
  • В Украине начинается аудит всех стратегических месторождений, чтобы выявить реальных добытчиков полезных ископаемых и тех, кто только удерживает лицензии без добычи.

  • Правительство запланировало перезапуск конкурсов на распределение углеводородов на Межигорском и Свичанском участках с новыми условиями, в частности, правом партнера из США выкупить продукцию.

     

В Украине начнут масштабные проверки недр. Премьер-министр Юлия Свириденко дала поручение Министерству экономики и Государственной службе геологии и недр провести комплексный аудит.

Кого будет проверять правительство?

Проверки коснутся всех пользователей недр, которые имеют лицензии на добычу ископаемых в стратегических месторождениях Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Свириденко.

По словам главы правительства, главная задача аудита – выявить предпринимателей, которые действительно добывают ископаемые на месторождениях, и тех, кто только мешает развитию отрасли.

Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи. Такие объекты или должны давать результат, или вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов, 
– подчеркнула премьер-министр.

Кроме того, правительство планирует перезапуск конкурсов на распределение углеводородов на двух объектах:

  • Межигорском участке;
  • Свичанском участке.

Эти стратегически важные месторождения могут принести немалые поступления в бюджет. К тому же условия обновили для реализации положения Американско-Украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления,

Среди новых условий:

  • право партнера из США выкупить продукцию;
  • гарантия, что другие участники не получат предложение на более выгодных условиях.

В правительстве отметили, что эти меры позволят привлечь иностранные инвестиции в стратегические украинские ресурсы и стимулировать добычу.

Наши природные ресурсы должны работать на экономику Украины, 
– резюмировала Свириденко.

Важно! Соглашение о недрах с США Украина подписала в ночь на 1 мая. Позже его ратифицировала Верховная Рада. А в начале августа Свириденко провела разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом, после чего сообщила, что в следующие 18 месяцев США и Украина планируют запустить 3 проекта по добыче ископаемых в рамках подписанного соглашения.