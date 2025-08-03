Какие месторождения полезных ископаемых есть в Украине?

Украина находится среди лидеров по объемам некоторых полезных ископаемых не только в Европе, но и в мире. При этом некоторые ресурсы критически важны для глобальной экономики, что открывает перед страной широкие возможности, сообщает 24 Канал со ссылкой на CEOBS.

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Месторождения полезных ископаемых разбросаны по всей Украине. Исследователи назвали самые ценные из них, которые имеют больше всего ресурсов:

Бирзуловское месторождение находится вблизи села Коробчино в Кировоградской области. Оно содержит залежи ильменитовых руд и является частью более крупного титанового месторождения.

Участок "Гайдаровское проявление" расположен на окраине села Гайдары в Чугуевском районе Харьковской области. Здесь нашли залежи титановых и циркониевых руд.

Участок "Железняки" в Житомирском районе имеет залежи никеля, кобальта, платины и палладия.

Участок "Подлесная" тоже находится в Житомирской области. Богат на титан и цирконий.

Карнауховское месторождение расположилось на окраине села Николаевка в Днепровском районе Днепропетровской области. Здесь обнаружили залежи кобальта и никеля.

Корчаковский участок - в окрестностях села Малая Корчаковка в Сумском районе Сумской области. Это месторождение титановых и циркониевых руд.

Краснокутское месторождение находится на склоне Днепровско-Донецкой впадины. Оно содержит титановые и циркониевые руды.

Лекаревское месторождение расположено в Новомиргородском районе Кировоградской области. Богатое на титановые руды.

Мазуровское месторождение – в Волновахском районе Донецкой области. Содержит нефелиновые руды, залежи циркония, тантала, ниобия и других редкоземельных элементов.

Малышевское месторождение расположено вблизи Вольногорска в Днепропетровской области. Оно знаменито ильменит-рутил-цирконовыми песками.

Межириченское месторождение находится в Житомирской области. Содержит титановые руды.

Полоховское месторождение расположено возле села Полоховка.в Новоукраинском районе Кировоградской области. Известно запасами лития.

Прутовское месторождение – в Романовском районе Житомирской области. Там нашли залежи меди, кобальта, никеля и металлов платиновой группы.

Месторождение "Добра" расположено возле Добровеличковки в Кировоградской области, Это крупное месторождение лития, которое также имеет залежи скандия, тантала, ниобия, рубидия, олова и цезия.

Месторождение "Крутая Балка" расположено в Бердянском районе Запорожской области. Оно содержит редкие металлы, в частности литий, тантал, ниобий, кроме того, полевой шпат и кварц.

Селищанское месторождение - вблизи города Вольногорск Днепропетровской области. Содержит титано-цирконовые россыпи.

Стремигородское месторождение находится в Коростенском районе Житомирской области. Известно залежами титана, скандия, ванадия и апатита.

Шевченковское месторождение расположено возле села Шевченко Донецкой области. Имеет залежи литиевых руд.

Также Украина имеет несколько месторождений с залежами графита в Кировоградской области.

Стоит знать! Однако многие месторождения с залежами редких элементов сейчас находятся на территориях, которые оккупировала Россия. Это, в частности, Мазуровское, Мариупольское месторождения и литиевое "Крутая балка".