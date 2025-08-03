Які родовища корисних копалин є в Україні?
Україна знаходиться серед лідерів за обсягами деяких корисних копалин не лише в Європі, а й у світі. При цьому деякі ресурси критично важливі для глобальної економіки, що відкриває перед країною широкі можливості, повідомляє 24 Канал з посиланням на CEOBS.
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Родовища корисних копалин розкидані по всій Україні. Дослідники назвали найцінніші з них, які мають найбільше ресурсів:
- Бирзулівське родовище знаходиться поблизу села Коробчине в Кіровоградській області. Воно містить поклади ільменітових руд і є частиною більшого титанового родовища.
- Ділянка "Гайдарівський прояв" розташована на околиці села Гайдари у Чугуївському районі Харківської області. Тут знайшли поклади титанових та цирконієвих руд.
- Ділянка "Железняки" у Житомирському районі має поклади нікелю, кобальту, платини та паладію.
- Ділянка "Підлісна" теж знаходиться у Житомирській області. Багата на титан та цирконій.
- Карнаухівське родовище розташувалось на околиці села Миколаївка у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Тут виявили поклади кобальту та нікелю.
- Корчаківська ділянка — на околицях села Мала Корчаківка у Сумському районі Сумської області. Це родовище титанових та цирконієвих руд.
- Краснокутське родовище знаходиться на схилі Дніпровсько-Донецької западини. Воно містить титанові та цирконієві руди.
- Лікарівське родовище розташоване в Новомиргородському районі Кіровоградської області. Багате на титанові руди.
- Мазуровське родовище – у Волноваському районі Донецької області. Містить нефелінові руди, поклади цирконію, танталу, ніобію й інших рідкоземельних елементів.
- Малишевське родовище розташоване поблизу Вільногірська у Дніпропетровській області. Воно знамените ільменіт-рутил-цирконовими пісками.
- Межиріченське родовище знаходиться у Житомирської області. Містить титанові руди.
- Полохівське родовище розташоване біля села Полохівка.у Новоукраїнському районі Кіровоградської області. Відоме запасами літію.
- Прутівське родовище – в Романівському районі Житомирської області. Там знайшли поклади міді, кобальту, нікелю та металів платинової групи.
- Родовище "Добра" розташоване біля Добровеличківки в Кіровоградській області, Це велике родовище літію, яке також має поклади скандію, танталу, ніобію, рубідію, олова та цезію.
- Родовище "Крута Балка" розташоване в Бердянському районі Запорізької області. Воно містить рідкісні метали, зокрема літій, тантал, ніобій, окрім того, польовий шпат і кварц.
- Селищанське родовище — поблизу міста Вільногірськ Дніпропетровської області. Містить титано-цирконові розсипи.
- Стремигородське родовище знаходиться у Коростенському районі Житомирської області. Відоме покладами титану, скандію, ванадію та апатиту.
- Шевченківське родовище розташоване біля села Шевченко Донецької області. Має поклади літієвих руд.
Також Україна має кілька родовищ з покладами графіту у Кіровоградській області.
Варто знати! Однак багато родовищ з покладами рідкісних елементів зараз знаходяться на територіях, які окупувала Росія. Це, зокрема, Мазурівське, Маріупольське родовища та літієве "Крута балка".