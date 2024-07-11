Осталось 10 дней: кто из пенсионеров потеряет 20% пенсии

Есть обстоятельства, которые прямо влияют на начисление пенсионных выплат. В частности, устроен ли пенсионер на работу.

О чем нужно сообщить ПФУ

Пенсионер обязан сообщить ПФУ о трудоустройстве. На это у него есть 10 дней.

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Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,

– предупреждает Пенсионный фонд.

Если ПФУ обнаруживает, что пенсионер трудоустроен и, при этом, он не сообщил об этом, лицо обязывают вернуть лишние выплаченные средства. Компенсация может происходить как принудительно, так и в добровольном порядке.

То есть, пенсионер имеет возможность самостоятельно вернуть деньги или же ПФУ будет "забирать" часть его пенсии. Сейчас Пенсионный фонд имеет право изымать до 20% от выплаты.

Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считаетесь работающим пенсионером,

– говорится в сообщении ПФУ.

ПФУ нужно сообщать и об увольнении. Благодаря получению статуса "неработающий" пенсионер может увеличить свою пенсию.