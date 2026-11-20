Мировой рынок альтернативной энергетики готовится к серьезным ценовым колебаниям из-за геополитических решений. Уже в ближайшее время стоимость популярного оборудования может существенно измениться, открывая новые возможности для покупателей.

Почему производители массово распродают оборудование

В октябре экспорт китайских солнечных элементов вырос более чем на 21%, достигнув отметки в 1,55 миллиарда единиц, пишет Bloomberg. Такой ажиотаж вызван тем, что иностранные покупатели спешат сделать запасы до начала декабря, о чем свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Всплеск поставок стал прямой реакцией на жесткие торговые меры администрации Трампа, направленные против импорта поликремния и производных материалов. Уже с 4 декабря Соединенные Штаты введут новые пошлины и минимальные цены на импорт, чтобы ограничить доступ производителей из КНР на свой рынок. Это вынуждает импортеров максимально ускорить закупки до наступления крайнего срока, что создает хаос на рынке.

Что это означает и когда ожидать падения цен

Для украинцев, планирующих устанавливать солнечные электростанции, намечается довольно позитивный сценарий. По данным консалтинговой компании InfoLink, нынешний бум поставок неизбежно приведет к перенасыщению складов. В сочетании со слабым внутренним спросом в самом Китае это спровоцирует новую волну распродаж и существенное снижение экспортных цен уже в первом квартале 2027 года.

Любой значительный рост цен в четвертом квартале маловероятен,

– отмечают аналитики InfoLink в своем отчете.

Стоит напомнить, что китайский экспорт солнечных панелей сокращался четыре месяца подряд вплоть до сентября. Ситуация изменилась лишь тогда, когда Вашингтон объявил о масштабных ограничениях для защиты собственных производителей от дешевого китайского демпинга. Эта торговая война наносит серьезный удар по доходам Пекина, но в то же время открывает возможность для потребителей из других стран приобрести оборудование для энергонезависимости по значительно сниженной цене.

Между тем американские законодатели требуют от президента Дональда Трампа усилить давление на Пекин в вопросе доступа к передовым чипам США, продолжая при этом диалог о безопасности искусственного интеллекта. Эта тема станет ключевой во время встречи Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне.