Зависит от одного: может ли российская экономика рухнуть в ближайшее время

Ряд иностранных медиа с сентября этого года все чаще называют российскую экономику перегретой. Однако строить позитивные иллюзии не стоит, ведь пока Россия не ставит в приоритет рост доходов собственных граждан, не равномерно распределяет товары потребления в регионах и "бросает" все на войну.

Аналогичная ситуация была в Советском Союзе. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, заметив, что разрушение экономики зависит только от россиян. Однако пока совершать бунты и выражать недовольство они не собираются.

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Может ли российская экономика рухнуть в ближайшее время

Исполнительный директор объяснил, что самой большой проблемой в оценке российской экономики, которую имеют западные информационные агентства и эксперты, является то, что они приравнивают критерии успешности экономики, которые наработаны на Западе, к российским реалиям.

В России на следующий год запланированы существенные сокращения бюджета по социальным расходам. Есть большая вероятность, что инфляция в стране-агрессоре намного выше, чем официальная. Она может достигать 15 – 16% годовых. Центробанк России, при этом, заявил, что они будут рассматривать повышение до 21%.

Однако, видели ли вы качество социальные недовольства в России? Или возмущение, заявления определенных политических деятелей о необходимости изменения курса? Это самая главная проблема, которая искажает оценки западных экспертов по экономической ситуации в России,

– отметил Пендзин.

В демократической системе любые ухудшения экономического состояния граждан приведут к смене политического руководства страны. То есть демократическим путем будут избраны те, кто изменят экономический курс.

Страна-агрессорка же не ставит в качестве основного критерия развития экономики рост доходов собственных граждан. Россия же совершенно не подпадает под этот критерий. Изменения в экономическом состоянии населения не влияют на экономическую политику Москвы.

В качестве примера – последние десятилетия существования Советского Союза. Тогда были огромные очереди в магазинах, пустые полки с товарами и большой дефицит всего на фоне неравномерного распределения товаров потребления по территории страны. В крупные города поставляли все необходимое, в другие же регионы ничего.

Так же как сейчас в России, в Советском Союзе социальных возмущений не было. Это связано с жестким давлением полицейской машины на общество.

Когда говорится о перегреве экономики, надо понимать, что секторы, которые сегодня финансируются из государственного бюджета, выражают бешеный спрос на ресурсы, которые оттягивают из тех отраслей, которые не имеют финансирования. Эта отрасль – это как раз таки гражданский сектор экономики.

Как долго может продолжаться подобная ситуация с усилением финансирования военного сектора в экономике напрямую зависит от того, как долго будут терпеть российские граждане. Судя по тому, что сейчас их оппозиция задавлена, а свобода слова уничтожена, тешить себя иллюзиями не надо,

– подчеркнул исполнительный директор.

По его словам, весь перегрев экономики будет приводить к понижению качества жизни россиян. Однако они будут терпеть и дальше. В то же время Россия рисует проценты роста своей экономики и планирует увеличить расходы на войну.

В России сейчас есть яркий пример милитаризации экономики. Россия реально бросает на войну все. Сейчас война – это война ресурсов. Украина без помощи партнеров нормально работать в этой войне не будет

– добавил Пендзин.

К слову, Владимир Зеленский сравнил экономику России с "Титаником" и отметил, что она начнет приходить в упадок, и этот процесс будет длительным. В то же время он отметил, что после войны важно не дать России шанса быстро восстановить свою экономику. Это необходимо, чтобы избежать новых агрессивных намерений с их стороны в будущем.