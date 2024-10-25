Залежить від одного: чи може російська економіка рухнути найближчим часом

Низка іноземних медіа від вересня цього року все частіше називають російську економіку перегрітою. Однак будувати позитивні ілюзії не варто, адже поки Росія не ставить у пріоритет ріст доходів власних громадян, не рівномірно розподіляє товари споживання в регіонах та "кидає" усе на війну.

Аналогічна ситуація була в Радянському Союзі. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що руйнація економіки залежить лише від росіян. Однак поки здійснювати бунти та висловлювати невдоволення вони не збираються.

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Чи може російська економіка рухнути найближчим часом

Виконавчий директор пояснив, що найбільшою проблемою в оцінювання російської економіки, яку мають західні інформаційні агенції та експерти, є те, що вони прирівнюють критерії успішності економіки, які є напрацьовані на Заході, до російських реалій.

В Росії на наступний рік заплановані суттєві скорочення бюджету щодо соціальних витрат. Є велика ймовірність, що інфляція в країні-агресорці є набагато вища, ніж офіційна. Вона може сягати 15 – 16% річних. Центробанк Росії, при цьому, заявив, що вони розглядатимуть підвищення до 21%.

Однак, чи бачили ви якість соціальні невдоволення в Росії? Чи обурення, заяви певних політичних діячів щодо необхідності зміни курсу? Це найголовніша проблема, яка спотворює оцінки західних експертів щодо економічної ситуації в Росії,

– зауважив Пендзин.

У демократичній системі будь-які погіршення економічного стану громадян призведуть до зміни політичного керівництва країни. Тобто демократичним шляхом будуть обрані ті, хто змінять економічний курс.

Країна-агресорка ж не ставить в якості основного критерію розвитку економіки ріст доходів власних громадян. Росія ж абсолютно не підпадає під цей критерій. Зміни в економічному стані населення не впливають на економічну політику Москви.

Як приклад – останні десятиріччя існування Радянського Союзу. Тоді були величезні черги в магазинах, пусті полиці з товарами та великий дефіцит всього на тлі нерівномірного розподілу товарів споживання по території країни. У великі міста постачали все необхідне, в інші ж регіони нічого.

Так само як зараз в Росії, в Радянському Союзі соціальних збурень не було. Це пов'язано з жорстким тиском поліцейської машини на суспільство.

Коли мовиться про перегрів економіки, треба розуміти, що сектори, які сьогодні фінансуються з державного бюджету, висловлюють шалений попит на ресурси, які відтягують з тих галузей, які не мають фінансування. Ця галузь – це якраз таки цивільний сектор економіки.

Як довго може продовжуватись подібна ситуація з посиленням фінансування військового сектору в економіці напряму залежить від того, як довго будуть терпіти російські громадяни. Судячи з того, що зараз їхня опозиція задавлена, а свобода слова знищена, тішити себе ілюзіями не треба,

– підкреслив виконавчий директор.

За його словами, весь перегрів економіки буде призводити до пониження якості життя росіян. Однак вони будуть терпіти і далі. Водночас Росія малює відсотки росту своєї економіки та планує збільшити видатки на війну.

В Росії зараз є яскравий приклад мілітаризації економіки. Росія реально кидає на війну все. Зараз війна – це війна ресурсів. Україна без допомоги партнерів нормально працювати в цій війні не буде

– додав Пендзин.

До слова, Володимир Зеленський порівняв економіку Росії із "Титаніком" та зазначив, що вона почне занепадати, і цей процес буде тривалим. Водночас він наголосив, що після війни важливо не дати Росії шансу швидко відновити свою економіку. Це необхідно, щоб уникнути нових агресивних намірів з їхнього боку в майбутньому.