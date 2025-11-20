После блэкаутов и атак: хуже ли сегодня ситуация со светом, чем в прошлые годы
- Российские массированные атаки на энергосистему Украины оставляют ситуацию сложной и не лучшей, чем в предыдущие годы, с регулярными отключениями света.
- Минэнерго сообщает, что Россия изменила тактику атак, выбирая одну область для ударов, чтобы истощить энергосистему Украины в холодное время года.
Ситуация в энергосистеме Украины из-за массированных российских атак остается сложной. Сейчас она не лучше, чем была в предыдущие годы.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт в области энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.
Впрочем, по его словам, в прошлые годы отключения света могли длиться даже больше. Однако тогда был момент шока, который повлиял на ситуацию.
- С октября 2022 года российская армия наносила массированные атаки на энергосистему Украины.
- Удары по энергообъектам продолжались до Нового года с промежутком в несколько недель.
По словам Гончара, 23 ноября атаки Москвы даже привели к кратковременному блэкауту украинской энергосистемы – он длился несколько часов.
С тех пор враг изменил тактику обстрелов, но не намерения. Россия и в дальнейшем стремится разрушить функционирование целостной энергосистемы Украины.
Сейчас энергосистема ослаблена и не имеет запаса передающих мощностей, но она функционирует. Таким образом, цель у россиян есть, но достичь они ее не могут.
Эксперт предполагает, что это связано с приобретением Украиной дополнительных средств противовоздушной обороны.
Стоит знать! По словам Гончара, если в начале месяца во время очередной атаки россиян было ориентировочно поражено 20% средств, то во время двух последних атак было снижено более 80% средств.
Как Россия изменили тактику атак?
В Минэнерго рассказали, что Россия в последние недели изменила тактику атак на энергосистему Украины.
Сейчас враг выбирает одну область, по которой наносит удары.
Если 2 – 3 года назад они выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас работают от региона к региону,
– объяснил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.
Чиновник добавил, что такая тактика направлена на то, чтобы истощить энергосистему Украины в холодное время года.
Заметьте! Эксперты добавляют, что враг раньше бил по крупным объектам и оборудованию оператора системы передачи, пока же выбирает меньшие цели, чтобы отрезать определенные регионы от поставок.
Как Россия атакует энергосистему?
Россия не прекращает атак на энергетику. 8 ноября российская армия нанесла массированный удар по энергетической системе Украины, применив более 450 беспилотников и 45 ракет. В результате обстрелов пострадали объекты в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
19 ноября враг повторно совершил мощный комбинированный удар, на этот раз использовав ракеты и дроны, по объектам энергетики в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.
20 ноября атаки продолжились: российские войска снова ударили по энергетическим объектам в Донецкой, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях. Из-за этих ударов на Днепропетровщине зафиксировано обесточивание.