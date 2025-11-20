После блэкаутов и атак: хуже ли сегодня ситуация со светом, чем в прошлые годы

Ситуация в энергосистеме Украины из-за массированных российских атак остается сложной. Сейчас она не лучше, чем была в предыдущие годы.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?

Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт в области энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

Впрочем, по его словам, в прошлые годы отключения света могли длиться даже больше. Однако тогда был момент шока, который повлиял на ситуацию.

С октября 2022 года российская армия наносила массированные атаки на энергосистему Украины.

Удары по энергообъектам продолжались до Нового года с промежутком в несколько недель.

По словам Гончара, 23 ноября атаки Москвы даже привели к кратковременному блэкауту украинской энергосистемы – он длился несколько часов.

С тех пор враг изменил тактику обстрелов, но не намерения. Россия и в дальнейшем стремится разрушить функционирование целостной энергосистемы Украины.

Михаил Гончар Эксперт в области энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Сейчас энергосистема ослаблена и не имеет запаса передающих мощностей, но она функционирует. Таким образом, цель у россиян есть, но достичь они ее не могут.

Эксперт предполагает, что это связано с приобретением Украиной дополнительных средств противовоздушной обороны.

Стоит знать! По словам Гончара, если в начале месяца во время очередной атаки россиян было ориентировочно поражено 20% средств, то во время двух последних атак было снижено более 80% средств.

Как Россия изменили тактику атак?

В Минэнерго рассказали, что Россия в последние недели изменила тактику атак на энергосистему Украины.

Сейчас враг выбирает одну область, по которой наносит удары.

Если 2 – 3 года назад они выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас работают от региона к региону,

– объяснил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Чиновник добавил, что такая тактика направлена на то, чтобы истощить энергосистему Украины в холодное время года.

Заметьте! Эксперты добавляют, что враг раньше бил по крупным объектам и оборудованию оператора системы передачи, пока же выбирает меньшие цели, чтобы отрезать определенные регионы от поставок.

Как Россия атакует энергосистему?