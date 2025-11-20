Укр Рус
20 листопада, 14:03
4

Після блекаутів та атак: чи гірша сьогодні ситуація зі світлом, ніж у минулі роки

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Російські масовані атаки на енергосистему України залишають ситуацію складною та не кращою, ніж у попередні роки, з регулярними відключеннями світла.
  • Міненерго повідомляє, що Росія змінила тактику атак, обираючи одну область для ударів, щоб виснажити енергосистему України в холодну пору року.

Ситуація в енергосистемі України через масовані російські атаки залишається складною. Наразі вона не краща, ніж була у попередні роки.

Яка ситуація в енергосистемі України?

Про це у коментарі 24 Каналу розповів експерт у галузі енергетики, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар

Втім, за його словами, у минулі роки відключення світла могли тривати навіть більше. Проте тоді був момент шоку, який вплинув на ситуацію. 

  • Від жовтня 2022 року російська армія завдавала масованих атак на енергосистему України.
  • Удари по енергооб'єктах тривали до Нового року з проміжком у кілька тижнів. 

За словами Гончара, 23 листопада атаки Москви навіть призвели до короткочасного блекауту української енергосистеми – він тривав кілька годин. 

З того часу ворог змінив тактику обстрілів, але не наміри. Росія й надалі прагне зруйнувати функціонування цілісної енергосистеми України. 

 

Михайло Гончар

Експерт у галузі енергетики, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"

Зараз енергосистема ослаблена та не має запасу передавальних потужностей, але вона функціонує. Таким чином, мета в росіян є, але досягнути вони її не можуть.

Експерт припускає, що це пов'язано з придбанням Україною додаткових засобів протиповітряної оборони. 

Варто знати! За словами Гончара, якщо на початку місяця під час чергової атаки росіян було орієнтовно уражено 20% засобів, то під час двох останніх атак було знижено понад 80% засобів.

Як Росія змінили тактику атак? 

У Міненерго розповіли, що Росія останніми тижнями змінила тактику атак на енергосистему України. 

Наразі ворог обирає одну область, по якій завдає ударів.

Якщо 2 – 3 роки тому вони обирали великі об'єкти передачі електроенергії та били по них практично одночасно, то зараз працюють від регіону до регіону,
– пояснив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов

Посадовець додав, що така тактика спрямована на те, щоб виснажити енергосистему України у холодну пору року. 

Зауважте! Експерти додають, що ворог раніше бив по великих об'єктах та обладнанню оператора системи передачі, наразі ж обирає менші цілі, щоб відрізати певні регіони від постачання. 

Як Росія атакує енергосистему? 

  • Росія не припиняє атак на енергетику. 8 листопада російська армія завдала масованого удару по енергетичній системі України, застосувавши понад 450 безпілотників та 45 ракет. В результаті обстрілів постраждали об’єкти в Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

  • 19 листопада ворог повторно здійснив потужний комбінований удар, цього разу використавши ракети та дрони, по об’єктах енергетики у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.

  • 20 листопада атаки продовжилися: російські війська знову вдарили по енергетичних об’єктах у Донецькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Через ці удари на Дніпропетровщині зафіксовано знеструмлення.