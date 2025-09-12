"Большинство – за чертой бедности": какую среднюю пенсию получают в Украине
- По состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия в Украине составляла 6 410,20 гривен, но более половины пенсионеров получают менее 5 тысяч гривен.
- Рост пенсий в первом полугодии 2025 года составил лишь 1,1%, что на фоне инфляции 13,2% привело к снижению реального дохода пенсионеров.
Во втором квартале 2025 года средние пенсии в Украине несколько выросли. Впрочем, показатели все еще остаются довольно скромными.
Какая средняя пенсия в Украине в 2025 году?
По состоянию на 1 июля (последние актуальные данные) средняя пенсия в стране достигла 6 410,20 гривны. Однако более половины пенсионеров продолжают получать менее 5 тысяч гривен, что фактически оставляет их за чертой бедности, пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.
Рост пенсий в Украине в первом полугодии 2025 года оказался крайне скромным – всего 1,1%.
На фоне высокого уровня инфляции и роста цен это фактически снизило реальный доход большинства пенсионеров.
Важно! Согласно информации Пенсионного фонда, на 1 июля 2025 года в Украине насчитывалось почти 10,26 млн пенсионеров. В годовом сравнении рост пенсии составил 10,2% – около 593,60 гривны тогда как в августе 2025 года инфляция в Украине составила 13,2% в годовом измерении.
Как отмечается, большинство пенсионеров в Украине получают пенсии ниже 5 тысяч гривен – 56,2%, из них 35,7%, получают менее 4 тысяч гривен, а 3,7% – менее чем 3 тысячи гривен.
Еще 29% имеют выплаты от 5 до 10 тысяч гривен и только 14,8% – более 10 тысяч гривен.
Средняя пенсия по размеру в Украине в 2025 году / фото Даниил Гетманцев
Сейчас средняя пенсия не достигает уровня фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных. По расчетам Минсоцполитики, в феврале 2025 года составлял 6 685,50 гривны, а летом приближался к 7 тысячам гривен.
Важно! Таким образом, средняя пенсия покрывает лишь около 92% необходимого уровня, что фактически оставляет значительную часть пенсионеров за чертой бедности.
Что нужно знать о пенсиях в Украине?
Перерасчет пенсионных выплат в Украине происходит лишь один раз в год из-за индексации, поэтому значительного повышения пенсий до завершения 2025 года не ожидается. Для пенсионеров в возрасте от 70 лет и старше существуют специальные надбавки, а также предусмотрены дополнительные пособия по уходу для пожилых людей.
В 2025 году украинские педагоги имеют право выйти на пенсию за выслугу лет при условии достижения 55-летнего возраста и наличии 30 лет профессионального стажа в сфере образования. Средний размер педагогической пенсии по выслуге лет по выслуге лет достигает примерно 5–6 тысяч гривен.