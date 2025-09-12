Во втором квартале 2025 года средние пенсии в Украине несколько выросли. Впрочем, показатели все еще остаются довольно скромными.

Какая средняя пенсия в Украине в 2025 году?

По состоянию на 1 июля (последние актуальные данные) средняя пенсия в стране достигла 6 410,20 гривны. Однако более половины пенсионеров продолжают получать менее 5 тысяч гривен, что фактически оставляет их за чертой бедности, пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.

Рост пенсий в Украине в первом полугодии 2025 года оказался крайне скромным – всего 1,1%.

На фоне высокого уровня инфляции и роста цен это фактически снизило реальный доход большинства пенсионеров.

Важно! Согласно информации Пенсионного фонда, на 1 июля 2025 года в Украине насчитывалось почти 10,26 млн пенсионеров. В годовом сравнении рост пенсии составил 10,2% – около 593,60 гривны тогда как в августе 2025 года инфляция в Украине составила 13,2% в годовом измерении.

Как отмечается, большинство пенсионеров в Украине получают пенсии ниже 5 тысяч гривен – 56,2%, из них 35,7%, получают менее 4 тысяч гривен, а 3,7% – менее чем 3 тысячи гривен.

Еще 29% имеют выплаты от 5 до 10 тысяч гривен и только 14,8% – более 10 тысяч гривен.

Средняя пенсия по размеру в Украине в 2025 году / фото Даниил Гетманцев

Сейчас средняя пенсия не достигает уровня фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных. По расчетам Минсоцполитики, в феврале 2025 года составлял 6 685,50 гривны, а летом приближался к 7 тысячам гривен.

Важно! Таким образом, средняя пенсия покрывает лишь около 92% необходимого уровня, что фактически оставляет значительную часть пенсионеров за чертой бедности.

Что нужно знать о пенсиях в Украине?