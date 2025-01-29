Меньше 150 долларов: какая средняя пенсия в Украине

В Пенсионном фонде Украины обнародовали информацию о количестве пенсионеров по видам и размерам назначенных пенсий по состоянию на 1 января 2025 года. О том, какой средний размер пенсии в Украине, читайте далее.

Какой средний размер пенсии в Украине

По состоянию на 1 января 2025 года в Украине пенсию получали 10,3 миллиона человек, передает 24 Канал со ссылкой на данные ПФУ. Как стало известно, в среднем пенсионная выплата составила 5 789 гривен.

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В январе наибольшая доля пенсионеров получала пенсию по возрасту – 72,59%, на втором месте – пенсии по инвалидности, которые получали 15,21% граждан. Относительно размеров выплат:

25,95% пенсионеров получают пенсию до 3000 гривен,

25,48% – от 5000 до 10 000 гривен,

12,20% – более 10 000 гривен.

Интересно! В Украине насчитывается 2,8 миллиона работающих пенсионеров. В среднем они получают пенсию в размере 6302 гривны 76 копеек.

Вместе с этим, в ПФУ напоминают, что в соответствии с законом о Государственном бюджете Украины на 2025 год, введены ограничительные коэффициенты для пенсий, превышающих средний размер в стране в четыре и более раз или превышающих 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Это означает ограничение пенсий, размер которых сейчас может достигать 60 000, 80 000 или даже 100 000 гривен и более.