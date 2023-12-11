Меньше на несколько миллиардов: мигранты уменьшили объемы переводов в Украину во время войны

За время полномасштабного вторжения уменьшился равный объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину. Речь идет об уменьшении этой суммы до 10 – 12 миллиардов долларов.

Переводы уменьшились

Член Совета НБУ Василий Фурман рассказал во время телемарафона, что до вторжения России украинцы переводили из-за границы около 12 – 15 миллиардов долларов, передает 24 Канал. А ныне общая сумма переводов снизилась на 2 – 3 миллиарда.

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Для сравнения, рекордное количество переводов из-за границы украинцы провели в 2021 году. Тогда они составили 15 миллиардов долларов.

Что будет дальше

На днях в Инфляционном отчете НБУ говорилось о том, что объемы частных денежных переводов в Украину в 2023 году составят 11,7 миллиарда долларов. То есть, на 800 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году.

Нацбанк также ухудшил свой прогноз по денежным переводам в Украину и на 2024 год. Еще в июле ожидалось, что поступления будут составлять 13,5 миллиарда долларов. Сейчас этот прогноз скорректировали до 12,6 миллиарда.

Однако уже в 2025 году ожидают улучшения ситуации.

Оживление мировой экономики на прогнозном горизонте приведет к увеличению спроса на услуги украинских IT-специалистов и росту денежных переводов. Кроме того, с 2025 года ожидается возобновление сезонной трудовой миграции, что также будет способствовать росту переводов,

– говорится в сообщении.

! Ожидается, что количество мигрантов в 2023 году будет примерно на 200 тысяч человек больше, чем в 2022 году.