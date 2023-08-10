США торгует с Россией: как мир спонсирует Москву

Несмотря на всеобщую международную санкционную политику, Москва все еще имеет множество ресурсов, чтобы продолжать войну. Некоторые союзники Украины продолжают торговать с Россией.

США продолжает торговать с Россией

Союзники Украины, в том числе США и страны Европы, импортируют ядерное топливо и соединения из России, предоставляя Москве миллиарды долларов. Несмотря на то, что эти продажи законны, эксперты крайне обеспокоены положением вещей.

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Фактически США этими покупками спонсирует ядерную страну-террориста, ведущую самую масштабную захватническую войну со времен Второй мировой. Америка зависит от российских ядерных продуктов, необходимых для топлива гражданских реакторов. Такие отношения разрешают руки Путину и позволяют создать дефицит энергии.

Генри Сокольски Исполнительный директор Центра образовательной политики нераспространения в Вашингтоне Мы должны давать деньги людям, производящим оружие? Это абсурд. Если нет четкого правила, запрещающего поставщикам атомной энергии импортировать топливо из России – а получить оттуда дешевле – почему бы им этого не сделать?

По данным торговли известно, что Россия продала около 1,7 млрд долларов ядерной продукции компаниям в США и Европе. Это соглашение состоялось в момент, когда из-за вторжения в Украину против Москвы ввели жесткие санкции. Несмотря на блок нефтяной продукции, ядерное сырье и дальше импортировалось из России.

В 2022 году Россия поставила в США 12% урана, Европа получила – 17%.

В мире существует 30 стран, где производится ядерная энергия, большинство из них импортируют радиоактивные материалы из российской государственной энергетической корпорации "Росатом". Согласно отчету за 2022 год, она была лидером по обогащению урана.

"Росатом" располагает множеством дочерних предприятий. В настоящее время эта компания строит 33 новых реактора в 10 странах мира. Дочерние компании "Росатома" экспортировали товары и материалы, связанные с ядерной энергетикой, на сумму около 2,2 миллиарда долларов в прошлом году.

Вдобавок, гендиректор российского атомного предприятия – Алексей Лихачев заявил местным СМИ, что они ждут инвестирования 200 миллиардов долларов из заграницы в течение следующего десятилетия.

Реакция Украины на торговлю мира с Россией

Позиция украинского правительства по вопросу торговли с Россией – однозначная – необходимо наложить санкции на "Росатом". Это решение не только перекроет многомиллиардное финансирование Москвы, но еще и поможет миру сохранять контроль над ядерной безопасностью.

Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что западные лидеры должны действовать решительно. По состоянию на данный момент Россия до сих пор контролирует украинскую Запорожскую АЭС.

Владимир Зеленский Президент Украины Украина не понимает, почему до сих пор не введены санкции против "Росатом" и его руководства, когда представители этой компании продолжают оккупировать Запорожскую АЭС и оставляют под угрозу нашу общую безопасность.

Как остановить импорт ядерного сырья из России

Москва неоднократно угрожала миру терактом на ЗАЭС. И даже делала инсценировку, чтобы повлечь за собой массовые волнения. В настоящее время станция частично отключена. Особенно ситуация обострилась после взрыва на Каховской ГЭС. Ведь охлаждавшая реакторы в Запорожье вода сошла.

Все же самым крупным производителем ядерного сырья в мире остается Казахстан. США получали из этой страны 35% закупавшегося урана. Долгое время Казахстан был союзником России.

Однако в последнее время тенденции меняются. Казахи открыто выражают свое отношение к россиянам, но правительство Казахстана все еще остается пророссийским.

Джон Барроссо Сенатор США от штата Вайоминг Важно, чтобы мы прекратили финансирование российской государственной ядерной монополии "Росатом". Мы также должны дать уверенность на рынке американских производителей ядерного топлива.

Следует развивать альтернативные рынки, заменяя российское сырье.

Европа на ядерной игле Москвы

В странах Европы находится 19 реакторов российской разработки в пяти странах. Они полностью зависят от российского ядерного топлива.

Франция увеличила свой импорт урана из России со 110 тонн в 2021 году до 312 тонн в 2022 году.

Евростат публикует шокирующие данные. В 2022 году Европа потратила около 828 миллионов долларов на российское производство атомной промышленности, включая топливные элементы, ядерные реакторы и оборудование.

Однако не все страны хотят и дальше зависеть от Москвы:

Швеция – отказалась покупать российское ядерное топливо.

– отказалась покупать российское ядерное топливо. Чехия – постепенно переходит на французское сырье, процесс продлится до 2024 года.

– постепенно переходит на французское сырье, процесс продлится до 2024 года. Финляндия – расторгла соглашение с "Росатомом" о строительстве новой атомной электростанции. Несмотря на то, что Россия контролирует несколько реакторов в этой стране, финны открыто обратились к американским компаниям-поставщикам.

– расторгла соглашение с "Росатомом" о строительстве новой атомной электростанции. Несмотря на то, что Россия контролирует несколько реакторов в этой стране, финны открыто обратились к американским компаниям-поставщикам. Словакия и Болгария – отказались покупать топливо у дочерней компании "Росатома" – "Tvel".

Несмотря на эти положительные тенденции Россия не потеряла полностью европейский рынок. Венгрия и Франция не отказались от поставок ядерного сырья из Москвы.