Сделка на 30 миллиардов: США и Китай снижают пошлины и договорились об ИИ

Противостояние двух крупнейших экономик мира неожиданно приостановилось, что может существенно изменить глобальный рынок. Длительные переговоры на высшем уровне наконец принесли результат, который почувствуют потребители по обе стороны океана.

О чем договорились лидеры США и Китая

Соединенные Штаты и Китай официально договорились снизить пошлины на взаимный импорт и экспорт товаров общей стоимостью 30 миллиардов долларов. Это решение было принято по итогам трехдневного визита президента КНР Си Цзиньпина в Вашингтон и его встречи с Дональдом Трампом, что сообщает Reuters.

Снижение тарифов повлияет на цены целого ряда повседневных товаров, что выгодно для кошельков обычных потребителей. В частности, в отношении американского экспорта в Китай смягчение коснется сельскохозяйственной продукции, древесины и косметики. В свою очередь, США снизят пошлины на китайскую мелкую бытовую технику, игрушки и предметы интерьера.

Обе страны достигли соглашения о рекомендациях относительно более благоприятного таможенного режима для товаров на сумму 30 миллиардов долларов, не относящихся к категории чувствительных товаров, в обоих направлениях,

– говорится в официальном заявлении Белого дома.

Как это повлияет на мировую экономику и рынки

Это соглашение стало настоящим спасательным кругом для мировых рынков, ведь оно продлевает торговое перемирие между двумя гигантами еще на два месяца. Предыдущий срок действия договоренностей должен был истечь 10 ноября, и его срыв грозил новым витком экономической войны. По словам министра финансов США Скотта Бессента, дополнительное время позволит разработать еще более масштабное торговое соглашение.

Важно! Помимо торговли, лидеры договорились о контроле над новейшими технологиями. Стороны создадут специальный канал связи для предотвращения инцидентов в сфере искусственного интеллекта. Причем, по просьбе Дональда Трампа, в официальных документах эту технологию теперь будут называть "суперинтеллектом".

Подготовка к этому дипломатическому прорыву длилась не один месяц. Как уже сообщалось, накануне Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялись закрытые консультации между Скоттом Бессентом и вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Тогда стороны обсуждали более амбициозный план по снижению тарифов на 60 миллиардов долларов, однако в окончательной версии остановились на сумме, вдвое меньшей.

Обратите внимание! Также во время встречи в Вашингтоне лидеры обсудили вопросы глобальной безопасности, в частности войну в Украине и сдерживание ядерной программы Ирана. А в знак потепления отношений Пекин возобновил "панда-дипломатию", передав США двух панд для зоопарка Атланты.