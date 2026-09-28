Про що домовились лідери США та Китаю

Сполучені Штати та Китай офіційно домовилися знизити мита на взаємний імпорт та експорт товарів загальною вартістю 30 мільярдів доларів. Це рішення ухвалили за підсумками триденного візиту президента КНР Сі Цзіньпіна до Вашингтона та його зустрічі з Дональдом Трампом, про що повідомляє Reuters.

Зниження тарифів вплине на ціни цілої низки повсякденних товарів, що вигідно для гаманців звичайних споживачів. Зокрема, для американського експорту до Китаю пом'якшення торкнеться сільськогосподарської продукції, деревини та косметики. Натомість США знизять мита на китайську дрібну побутову техніку, іграшки та елементи декору.

Обидві країни дійшли згоди щодо рекомендацій стосовно більш сприятливого митного режиму для товарів на суму 30 мільярдів доларів, що не належать до категорії чутливих товарів, у обох напрямках,

– йдеться в офіційній заяві Білого дому.

Як це вплине на глобальну економіку та ринки

Ця угода стала справжнім рятівним колом для світових ринків, адже вона продовжує торговельне перемир'я між двома гігантами ще на два місяці. Попередній термін дії домовленостей мав закінчитися 10 листопада, і його зрив загрожував новим витком економічної війни. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, додатковий час дозволить розробити ще масштабнішу торговельну угоду.

Важливо! Окрім торгівлі, лідери домовилися про контроль над новітніми технологіями. Сторони створять спеціальний канал зв'язку для запобігання інцидентам у сфері штучного інтелекту. Причому, на прохання Дональда Трампа, в офіційних документах цю технологію тепер називатимуть "суперінтелектом".

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Підготовка до цього дипломатичного прориву тривала не один місяць. Як вже повідомлялося, напередодні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбулися закриті консультації між Скоттом Бессентом та віцепрем'єром Держради КНР Хе Ліфеном. Тоді сторони обговорювали амбітніший план зі зниження тарифів на 60 мільярдів доларів, проте у фінальній версії зупинилися на вдвічі меншій сумі.

Зверніть увагу! Також під час зустрічі у Вашингтоні лідери обговорили глобальну безпеку, зокрема війну в Україні та стримування ядерної програми Ірану. А на знак потепління відносин Пекін відновив "панда-дипломатію", передавши США двох панд для зоопарку Атланти.