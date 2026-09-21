Об этом сообщает издание Bloomberg.

Что известно о переговорах между США и Китаем?

Американскую делегацию на переговорах возглавляет министр финансов США Скотт Бессент, а китайскую сторону представляет вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэнь. Консультации проходят в штаб-квартире банка JPMorgan Chase в Манхэттене из-за усиленных мер безопасности в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН.

Главным приоритетом дипломатического диалога является сохранение торгового перемирия, срок действия которого истекает в ноябре. Стороны стремятся согласовать снижение тарифов на товары на общую сумму 60 миллиардов долларов, а также разработать рамочное соглашение о безопасном использовании искусственного интеллекта.

Перед началом встречи Скотт Бессент заявил журналистам, что рассчитывает на конструктивный диалог между странами. Последний раз Бессент и Хэ встречались лицом к лицу недалеко от Сеула примерно четыре месяца назад.

Помимо экономической повестки дня, официальные лица обсуждают ситуацию вокруг войны с Ираном, ведь Пекин остается основным покупателем иранской нефти и находится под давлением Вашингтона. В то же время диалог осложняется жесткой позицией КНР в отношении Тайваня.

Пекин пригрозил отменить предстоящий саммит в Белом доме, если США примут новый пакет военной помощи Тайваню. Для Дональда Трампа встреча с китайским лидером 24 сентября имеет принципиальное значение в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

Напомним, ранее США и Китай разрабатывали план сохранения торгового перемирия на сумму около 30 миллиардов долларов. Документ предусматривал взаимное сокращение тарифов на американские энергоносители, сельскохозяйственную продукцию и китайское сырье для американских производителей.