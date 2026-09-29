Цены на АЗС стали "экстремальными": Великобритания пытается остановить план Трампа

Правительство Великобритании начало экстренные переговоры с американскими властями, пытаясь избежать полной остановки экспорта дизельного топлива из США. В то же время Лондон уже готовит собственный план действий на случай наихудшего сценария.

Почему Лондон пытается убедить США

Об этом заявил министр финансов Великобритании Джон Хили в интервью BBC News.

Мы очень тесно сотрудничаем с американцами, чтобы найти дипломатическое решение и смягчить последствия этого кризиса,

– отметил Хили.

Дело в том, что Великобритания критически зависит от американского топлива, потому что получает оттуда около трети всего импортируемого дизельного топлива.

Поэтому заявление президента Дональда Трампа на прошлой неделе о том, что его администрация "очень серьезно" рассматривает возможность запрета на экспорт дизельного топлива из США, неабияк стурбувала Лондон.

Как выросли цены на АЗС Великобритании

В то же время цены на топливо в Великобритании в понедельник достигли нового исторического максимума из-за проблем с поставками, вызванных конфликтом США с Ираном и войной России против Украины:

Средняя стоимость дизельного топлива достигла рекордных 199,33 пенса за литр , превзойдя даже кризисные показатели лета 2022 года.

, превзойдя даже кризисные показатели лета 2022 года. Бензин также не отстает, остановившись на отметке 174,23 пенса за литр.

Гилли признал, что цены на дизельное топливо в Великобритании уже стали "экстремальными". По его словам, правительство страны ведет переговоры с США и одновременно готовится к возможному прекращению экспорта.

По сути, нам нужно урегулирование на Ближнем Востоке. Нам необходимо ослабить давление расходов на бизнес, домохозяйства и обычные семьи, которое мы видим на автозаправках,

– резюмировал Хили.

Напомним, ранее Дональд Трамп открыто поддержал прекращение продажи дизельного топлива за рубеж, аргументируя это тем, что американское топливо должно оставаться дома. Ведь в августе экспорт дизельного топлива из США достиг рекордных 2 миллионов баррелей в сутки.

Однако внутри самих Штатов нет единого мнения по поводу этого радикального шага. Представители нефтяной отрасли и министр энергетики Крис Райт предупреждают, что искусственное закрытие границ приведет к остановке заводов и дефициту.