Нефть может резко подорожать: вырастут ли цены на топливо в Украине в случае удара США по Ирану

На фоне масштабных протестов в Иране отношения страны с США резко обострились. Американцы открыто заговорили о возможном военном ударе по Ирану, если власть не изменит подхода к подавлению протестов.

Из-за сигналов о возможной эскалации на мировых рынках возникло опасение, ведь угроза конфликта в регионе повысит риски для поставок нефти. В свою очередь рынок нефти на этом фоне остается довольно чувствительным – только за последний месяц цена на эталонные марки выросла.

А поскольку Украина импортирует основную часть нефтепродуктов из-за рубежа, любые изменения на рынке скажутся на внутренних ценах на бензин и дизтопливо.

24 Канал проанализировал, вырастет ли цена нефти в случае удара США по Ирану, как именно может измениться стоимость, почему России выгодно повышение котировок и как колебания цен на нефть на мировом рынке уже повлияло на стоимость топлива в Украине.

Как может отреагировать рынок нефти на возможный удар США по Ирану?

В разговоре с 24 Каналом экономист Иван Ус рассказал, что риск удара США по Ирану безусловно есть, и он влияет на мировой рынок. Впрочем, вопрос в этой ситуации прежде всего связан с угрозами, которые звучат со стороны Ирана. Скорее всего, удар США повлечет зеркальную реакцию Тегерана.

Заметьте! Как заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, любая атака со стороны США повлечет "войну регионального масштаба", пишут в Associated Press.

Ус добавляет, что Иран может нанести ответный удар не только по американским базам в регионе, но и по странам Персидского залива: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар.

И самое главное в этом то, что все они являются ключевыми экспортерами нефти, ведь обеспечивают более 30% мирового рынка. Поэтому любое нарушение цепи поставок в регионе будет влиять на стоимость.

Иван Ус Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иран понимает, что для мировой экономики эти страны очень важны, ведь они поставляют нефть для всего мира. Если США прибегнут к удару, то Иран, атакуя в ответ по нефтепромыслам Саудовской Аравии, безумно повысит мировые цены на нефть. Именно этот регион является основой поставок нефти во многие страны мира.

Несмотря на это, Иван замечает, что пока все заявления об ударе – просто слова, которые напрягают ситуацию. Сейчас две авианесущие группы США находятся в районе выполнения военного задания в регионе, но за две последние недели ничего так и не произошло.

Зато как рассказал 24 Каналу эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, ситуация, которая сейчас наблюдается между США и Ираном, составляет лишь информационный повод для того, чтобы использовать его для финансовых спекуляций.

Геннадий Рябцев Кандидат технических наук, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Это, в первую очередь, делается для того, чтобы заработать на снижении или росте цены на нефть. Этот информационный повод специально подпитывается информационными агентствами, которые, например, находятся в собственности основных биржевых игроков. Например, это издание Bloomberg, которое может часто использовать свои информационные площадки для того, чтобы поддерживать или наоборот опровергать определенные тенденции.

Как объясняет Рябцев, "информационного запала" обычно хватает лишь на несколько дней, в течение которых меняются котировки. Но как только все утихает, рынок вспоминает фундаментальный фактор, а именно преобладание предложения над спросом.

Сейчас в мире добывается нефти больше, чем потребляется. Поэтому ресурс поднятия котировок ограничен экономическими факторами,

– отмечает энергетический эксперт.

Заметьте! Еще в октябре 2025 года Международное энергетическое агентство (MEA) спрогнозировало, что в 2026 году профицит нефти на мировом рынке станет еще больше. Речь идет о 4 миллионах баррелей нефти в день. Это вызвано тем, что производители ОПЕК и их конкуренты увеличили добычу.

До какого уровня подорожает нефть в мире?

Как прогнозирует Рябцев, вероятный удар США по Ирану не является существенной причиной для того, чтобы состоялся рекордный скачок нефти в цене.

Конечно, что вероятность того, что определенный рост стоимости все же произойдет, но это не о росте до 100 долларов за баррель или 140 долларов за баррель,

– отмечает Геннадий.

Зато Ус добавляет, что цена на нефть может вырасти только в случае, когда Иран в ответ на бомбардировки США нанесет удар по странам Персидского залива. Вероятно, что тогда средняя цена на нефть может вырасти до 80 долларов за баррель.

Если же эскалации не будет, то мировые цены на нефть продолжат падать. Кроме того, возвращается венесуэльская нефть на рынок. Пока неизвестно когда и как, но в США все чаще звучат заявления об этом. В частности последняя реплика Трампа по переходу Индии на венесуэльскую нефть,

– говорит эксперт Ус.

Иван предполагает: если США за 1 или 1,5 года смогут восстановить добычу нефти в Венесуэле, то это, теоретически, минимизирует последствия ответа Ирана по странам Залива.

В то же время в том, чтобы цена на нефть "полезла вверх" довольно заинтересована Россия, ведь тогда котировки эталонных марок нефти вырастет вместе с российской Urals.

Цена российской марки Urals не будет такой же значительной, как Brent, потому что все же российская марка – это примерно 9 долларов дисконта к эталонной марке Brent. Но цена таки вырастет,

– заключает Ус.

Но с другой стороны, появляется вопрос, кто тогда будет покупать российскую нефть, ведь из-за ограничений, в том числе и со стороны США, клиентов на покупку Urals все меньше.

В частности недавно США предложили Индии закупать венесуэльскую нефть, за что ранее на страну были введены пошлины, пишут в Reuters. Это для того, чтобы заменить импорт российской нефти, ведь именно нефть России составляет треть импорта энергоресурсов Индии.

Вырастут ли цены на топливо в Украине из-за скачка цен на нефть?

Иван Ус отмечает, что временный рост мировых цен на нефть неизбежно повлечет за собой подорожание и нефтепродуктов.

Для Украины это будет особенно ощутимо, потому что страна импортирует преимущественно готовое топливо, а не сырую нефть. Например, по словам Уса, в прошлом году более 7% всего товарного импорта составили нефтепродукты.

Интересно! Только за первую половину 2025 года Украина импортировала энергоресурсов на сумму в почти 4,9 миллиарда долларов, свидетельствуют данные "Энергетической карты". Зато только за ноябрь прошлого года импорт дизтоплива, автогаза и бензина достиг 946 тысяч тонн, что является рекордным показателем за 16 месяцев, говорилось в аналитическом выпуске "НефтеРынка" Daily fuels&LPG.

То есть если нефть на мировом рынке вырастет, то соответственно, Украина начнет тратить больше на закупку нефтепродуктов. А значит, топливо на украинских АЗС может также вырасти. Для нас это не очень выгодная история,

– подытожил экономист.

Рябцев отмечает, что ситуация, которая сложилась сейчас вокруг возможного удара США по Ирану, а также возможные последствия от этого, является еще одним поводом повысить цены на бензин и дизтопливо на украинском рынке топлива выше, чем это экономического обосновано.

Эксперт напоминает, что во время прошлого обострения между странами в конце декабря 2025 года, цены на АЗС были подняты пропорционально высокому уровню нефтяных котировок.

Поэтому до января этого года они соответствовали уровню цен нефтепродуктов, полученных из нефти, которая стоит 80 долларов за баррель. В то время как котировки на рынке находились на уровне 60 – 65 долларов за баррель.

Вследствие повышения акциза, обесценивание курса гривны относительно доллара, а также рост котировок до почти 70 долларов за баррель, крупные премиальные сети АЗС в Украине используют это для того, чтобы увеличить цены на топливо и удерживать их.

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 2 февраля, средние цены на основные виды топлива составляют:

Бензин А-95 премиум – 65,16 гривны за литр,

Бензин А-95 – 60,65 гривны за литр,

Бензин А-92 – 58,82 гривны за литр.

Дизтопливо – 60,26 гривны за литр,

Газ автомобильный – 38,34 гривны за литр.

Что происходит с котировками эталонных марок нефти?

По состоянию на 2 февраля, котировки на сырую нефть марки Brent упали более чем на 5%, то есть ниже чем 66 долларов за баррель, свидетельствует статистика TradingEconomics.

Такой спад связывают с тем, что трейдеры внимательно следят за переговорами между США и Ираном, которые могут уменьшить риск перебоев в поставках.

Всего за последний месяц цена нефти эталонной марки выросла – на 6,71%. Но если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то стоимость все еще на 13,24% ниже.

По поводу российской марки Urals, цена на нее выросла на 12,53% за последний месяц, впрочем, это все еще на 19% ниже, чем в прошлом году, согласно торговле контрактом на разницу цен (CFD), который отслеживает эталонный рынок этого товара.