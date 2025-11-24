Санкции на паузе: США позволили Венгрии завершить многомиллиардный проект с Россией

США сделали исключение для Венгрии из санкций, введенных против России за вторжение в Украину. Эти послабления позволят Будапешту продолжить совместный проект с Москвой.

Какое исключение сделали США?

Речь идет о строительстве атомной электростанции "Пакш II" в Венгрии, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Министерство финансов США выдало общую лицензию, которая позволяет Будапешту осуществлять финансовые транзакции, связанные с этим строительством.

Документ предусматривает исключения из санкционных ограничений для ряда российских финансовых учреждений, участвующих в проекте "Пакш II". В частности, Венгрия сможет осуществлять финансовые операции с такими банками:

"Газпромбанк";

ВТБ;

и даже Центральный банк России.

Заметим, что строительством АЭС в Венгрии занимается российская компания "Росатом". Его реализуют по межправительственному соглашению, подписанным между Будапештом и Москвой в 2014 году.

Венгрия значительно зависит от России по финансированию этого проекта. Ведь Москва пообещала предоставить государственный кредит Будапешту в размере 10 миллиардов евро – около 80% от стоимости всего строительства.

Важно! По этому проекту, Россия построит в Венгрии два новых атомных реактора, которые должны заменить старые энергоблоки, срок эксплуатации которых истекает.

Почему США ослабили санкции ради Венгрии?

Исключение для Венгрии по санкциям против России США сделали после соглашения, подписанного в этом месяце. Вашингтон и Будапешт достигли договоренностей о сотрудничестве в ядерной сфере.

Это произошло во время визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана к президенту США Дональду Трампу.

Соглашение предусматривает:

Венгрия будет покупать американское ядерное топливо;

Будапешт будет использовать технологии США для хранения отработанного топлива на АЭС "Пакш II", которую строит вместе с Россией.

В венгерском правительстве говорят, что энергетическое соглашение между США и Венгрией важна для обеих сторон, пишет Index.

Венгрия хочет углубить сотрудничество с США в сфере ядерной энергетики, в частности по малым модульных реакторов, хранения топлива и отработанных элементов, чтобы укрепить партнерство с Вашингтоном.

Тогда как США ищут новые рынки сбыта, чтобы расширить экспорт своих энергоресурсов, прежде всего в сфере атомной энергетики и сжиженного газа (СПГ).

Какие еще исключения получила Венгрия?