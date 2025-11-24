Санкції на паузі: США дозволили Угорщині завершити багатомільярдний проєкт з Росією

США зробили виняток для Угорщини із санкцій, запроваджених проти Росії за вторгнення в Україну. Ці послаблення дозволять Будапешту продовжити спільний проєкт з Москвою.

Який виняток зробили США?

Мова йде про будівництво атомної електростанції "Пакш ІІ" в Угорщині, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів США видало загальну ліцензію, яка дозволяє Будапешту здійснювати фінансові транзакції, пов'язані з цим будівництвом.

Документ передбачає винятки із санкційних обмежень для низки російських фінансових установ, які беруть участь у проєкті "Пакш ІІ". Зокрема, Угорщина зможе здійснювати фінансові операції з такими банками:

"Газпромбанк";

ВТБ;

та навіть Центральний банк Росії.

Зауважимо, що будівництвом АЕС в Угорщині займається російська компанія "Росатом". Його реалізують за міжурядовою угодою, підписаною між Будапештом і Москвою у 2014 році.

Угорщина значно залежить від Росії щодо фінансування цього проєкту. Адже Москва пообіцяла надати державний кредит Будапешту у розмірі 10 мільярдів євро – близько 80% від вартості усього будівництва.

Важливо! За цим проєктом, Росія збудує в Угорщині два нові атомні реактори, що мають замінити старі енергоблоки, термін експлуатації яких закінчується.

Чому США послабили санкції задля Угорщини?

Виняток для Угорщини щодо санкцій проти Росії США зробили після угоди, підписаної цього місяця. Вашингтон та Будапешт досягли домовленостей про співпрацю в ядерній сфері.

Це відбулося під час візиту угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до президента США Дональда Трампа.

Угода передбачає:

Угорщина купуватиме американське ядерне паливо;

Будапешт використовуватиме технології США для зберігання відпрацьованого палива на АЕС "Пакш ІІ", яку будує разом з Росією.

В угорському уряді говорять, що енергетична угода між США та Угорщиною важлива для обох сторін, пише Index.

Угорщина хоче поглибити співпрацю з США у сфері ядерної енергетики, зокрема щодо малих модульних реакторів, зберігання палива та відпрацьованих елементів, щоб зміцнити партнерство з Вашингтоном.

Тоді як США шукають нові ринки збуту, щоб розширити експорт своїх енергоресурсів, насамперед у сфері атомної енергетики та скрапленого газу (СПГ).

Які ще винятки отримала Угорщина?