Очередная уступка врагу: США продлили лицензию для АЗС российской компании "Лукойл"

Американское правительство приняло неожиданное решение об ограничениях в отношении нефтяного бизнеса страны-агрессора. Этот шаг дает враждебной корпорации дополнительное время для маневров на европейском рынке.

Что решили в Вашингтоне по поводу "Лукойла"

Министерство финансов США официально продлило действие генеральных лицензий, позволяющих проводить финансовые операции с зарубежными автозаправочными станциями российской компании "Лукойл". Соответствующее разрешение будет действовать до 24 апреля 2027 года, что сообщается на сайте американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Фактически это означает, что сеть АЗС российского нефтяного гиганта за пределами России сможет и в дальнейшем работать без риска попасть под жесткие американские ограничения. Для экономики противника это возможность сохранить часть валютной выручки, которая продолжает питать их военную машину.

Какие именно компании получили отсрочку от санкций

В основном решение американского регулятора касается болгарских структур российской корпорации. В частности, из-под удара временно вывели такие дочерние компании, как Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker.

Обратите внимание! Предыдущая генеральная лицензия, которая позволяла западным контрагентам легально сотрудничать с зарубежными автозаправочными станциями "Лукойла", должна была истечь уже в ближайшее время – 29 октября 2026 года. Однако американские чиновники решили дать европейскому рынку, в частности Болгарии, дополнительное время на адаптацию и полный отказ от российских энергоресурсов, чтобы избежать резких скачков цен на топливо для конечных потребителей.

Между тем почетный председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Макколл, республиканец из Техаса, вместе с конгрессменом Джимом Костой, демократом из Калифорнии, и еще 20 коллегами из разных партий направил письмо президенту Трампу. Они призвали к "полному и добросовестному внедрению" жестоких санкций Линдси Грэма против России и Ирана.