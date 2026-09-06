Об этих льготах мало кто знает: что положено пенсионерам за длительный стаж

О некоторых льготах для ветеранов труда пенсионеры могут даже не догадываться. В то же время воспользоваться ими можно только после официального оформления соответствующего статуса и подтверждения необходимого стажа. Разбираемся, кому его предоставляют и какие возможности он открывает.

Кому присваивается статус ветерана труда и что для этого необходимо?

Многолетний трудовой стаж может дать пенсионеру не только страховой стаж, но и дополнительные социальные гарантии. В частности, мужчины после выхода на пенсию могут получить статус ветерана труда при наличии не менее 40 лет страхового стажа, а женщины – 35 лет. О соответствующих требованиях напоминают в Пенсионном фонде Украины.

В то же время сам статус открывает доступ к ряду льгот, о которых знают далеко не все. Часть из них касается медицинской помощи, а в отдельных случаях предусмотрены и доплаты к пенсии. Рассказываем, какими именно правами обладают ветераны труда.

Какие льготы и доплаты к пенсии предусмотрены законом?

Закон гарантирует ветеранам труда солидный пакет медицинских и социальных услуг. Среди главных преимуществ – первоочередное бесплатное зубное протезирование, компенсация за санаторно-курортное лечение, ежегодные медицинские осмотры и приоритетное обслуживание в больницах и аптеках.

Что касается денег, то сам статус не гарантирует автоматической надбавки к пенсии. Дополнительные выплаты назначаются только при наличии особых заслуг перед Украиной. В таком случае пенсионер может рассчитывать на доплату в размере от 20% до 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Важно! Чтобы воспользоваться всеми этими правами, необходимо оформить соответствующее удостоверение и подать заявление в Пенсионный фонд или орган социальной защиты.

Чем отличаются гарантии для ветеранов войны и участников боевых действий?

Социальная защита военнослужащих имеет иную специфику и регулируется более жесткими нормами. Как уже сообщалось, сам факт прохождения службы во время военного положения не делает человека автоматически участником боевых действий (УБД).

По словам адвоката Вячеслава Кирды, статус УБД предоставляется только тем, кто непосредственно выполнял боевые задачи, и это должно быть подтверждено официальными документами.