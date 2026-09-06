Кому надають статус ветерана праці та що для цього потрібно?

Багато років роботи можуть дати пенсіонеру не лише страховий стаж, а й додаткові соціальні гарантії. Зокрема, чоловіки після виходу на пенсію можуть отримати статус ветерана праці за наявності щонайменше 40 років страхового стажу, а жінки – 35 років. Відповідні вимоги нагадують у Пенсійному фонді України.

Водночас сам статус відкриває доступ до низки пільг, про які знають далеко не всі. Частина з них стосується медичної допомоги, а в окремих випадках передбачені й доплати до пенсії. Розповідаємо, які саме права мають ветерани праці.

Які пільги та доплати до пенсії передбачені законом?

Закон гарантує ветеранам праці солідний пакет медичних та соціальних послуг. Серед головних переваг – першочергове безплатне зубопротезування, компенсація за санаторно-курортне лікування, щорічні медогляди та пріоритетне обслуговування в лікарнях і аптеках.

Що стосується грошей, то сам статус не гарантує автоматичної надбавки до пенсії. Додаткові виплати призначають лише за наявності особливих заслуг перед Україною. У такому разі пенсіонер може розраховувати на доплату в розмірі від 20% до 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Важливо! Щоб скористатися всіма цими правами, необхідно оформити відповідне посвідчення та подати заяву до Пенсійного фонду чи органу соцзахисту.

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Як відрізняються гарантії для ветеранів війни та учасників бойових дій?

Соціальний захист військових має іншу специфіку та регулюється жорсткішими нормами. Як вже повідомлялося, сам факт проходження служби під час воєнного стану не робить людину автоматично учасником бойових дій (УБД).

За словами адвоката Вячеслава Кирди, статус УБД надається лише тим, хто безпосередньо виконував бойові завдання, і це має бути підтверджено офіційними документами.